Никой не въплъщава холивудския блясък така, както Джоан Колинс. Макар и на преклонните 92 години, тя все още изумява с невероятен дух и визия.

В скорошна публикация в социалните мрежи британската актриса, писател и продуцент се сбогува с лятото – мястото, което е избрала е Южна Франция, а аутфитът ѝ е стилно вдъхновение за края на сезона.

Джоан доказва, че дрехите, които лесно се комбинират са ключът към стилния вид и комфорт. Свежият бял бански костюм, на който се е спряла е едновременно класика, както и дреха, която може да се съчетае и с най-актуалния аксесоар. Доказателство за това е ефирният син саронг и червената шапка с широка периферия – хем стилна, хем практична под ярките слънчеви лъчи.

А последен щрих и елегантен завършек са бижутата – огромни, в ярък син цвят.

И ако търсим плажни вдъхновения, спокойно може да се позовем на стила и модните умения на Джоан Колинс.

Към кадъра Джоан пише: „Вече е готово продължението на Murder Between Friends („Убийство между приятели“). Аз играя Франческа Карлайл, която е телевизионна звезда и частен детектив. Междувременно си почивам в Южна Франция на 32-градусова жега. И все пак мисля за следващия си ход или следващия си филм!"

Последователите на звездата побързаха да похвалят визията ѝ, оценявайки я като „зашеметяваща“, „красива“ и „абсолютно великолепена“.

„Обожавам цветовете, които носиш, Джоан! Изглеждаш страхотно!“, написа един, а друг изрази надежда, че когато достигне 90 години, също ще мисли за „следващи си ход“. „Вие сте огромно вдъхновение“, допълни трети.

Murder Between Friends е криминален филм от 1994 г. в стил Агата Кристи. Сега филмът ще има нова версия, като Джоан ще влезе в главната роля, пише Hello.

За живота на Джоан Колинс - гледайте във видеото:



