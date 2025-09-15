Дженифър Анистън сподели, че е осиновила първото си куче, след като то се появило на снимачната площадка на сериала „Приятели“, пише "Пийпъл".

56-годишната актриса разказа за първата си среща с пухкавия си приятел Норман като малко кученце, когато той е имал гостуващо участие в култовия сериал.

„Норман участваше в един епизод на „Приятели“. Този, в който Джоуи и Чандлър гледат бебето на Рос, Бен, и го оставят в автобуса. Те оставят бебето в автобуса и тичат по улиците на Ню Йорк, опитвайки се да намерят автобуса, в който са го оставили”, споделя Анистън в "Късното шоу на Стивън Колбърт".

„А знаете ли, че в Ню Йорк има тези чудесни разхождачи на кучета с по 20 кучета на повод? Норман беше едно от тези кучета“, казва още звездата.

Анистън, която вече искала да осинови куче, успяла да прибере Норман вкъщи, когато той бил едва на една година.

„Казах на дресьорите на животни в шоуто: Ако някога имате куче, което искате да дадете за осиновяване, или куче, което е на разположение за осиновяване, аз търся. Те ми отговориха: Всъщност имаме едно куче, което ще пенсионираме, защото е много упорито, не прави това, което му казваме, и никога не изпълнява командите“. Така че аз го пенсионирах и той стана мой“, заявява актрисата.

Снимка: Getty Images

Норман починал през 2011 г., но Дженифър – която има лабрадор на име Лорд Честърфийлд и шнауцер на име Клайд, като дори има татуировка с неговото име на крака си.

Вижте повече за Дженифър Анистън в следващото видео:

