Дженифър Анистън направи рядко признание за покойния си колега от „Приятели“ Матю Пери в ново интервю за списание "Венити феър", пише Пейдж Сикс. Актрисата разказа, че тя и останалите от актьорския състав на сериала - Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дейвид Шуимър и Мат Лебланк, са "направили всичко възможно" да подкрепят Пери в тежката му борба с пристрастяването.

„Сякаш дълго време вече оплаквахме Матю, защото битката му с тази болест беше изключително трудна“, сподели 56-годишната Анистън за адикцията на актьора. Тя допълни с тежко сърце, че макар загубата да е болезнена за всички, „част от мен мисли, че така е по-добре“.

Анистън уточни, че се чувства „щастлива“, че Пери, който почина през октомври 2023 г. на 54 години, вече е освободен от болката. След трагичната му смърт от предозиране с кетамин, тя публикува трогателен пост в Инстаграм, в който изрази любовта и скръбта си.

В първото си интервю след смъртта на Пери, Анистън разказа, че приятелят ѝ бил „щастлив“ и „здрав“ в последните си дни и дори си писали съобщения в деня на смъртта му. „Бореше се. Това беше неговата мисия. Работеше здраво“, припомни тя.

През август 2024 г. петима души, сред които двама лекари, бяха обвинени за смъртта на Пери, след като признаха вина за разпространение на кетамин.

Матю Пери дълго време водеше битка с пристрастяването, което наричаше „Голямата ужасна работа“ в мемоарите си от 2022 г. Той споделяше, че е похарчил около 9 милиона долара в опити да се излекува.

В книгата си актьорът заявява, че пишейки за борбата си, се чувства по-добре и вижда смисъл в това да помага на други хора.

Пери открито благодареше на Анистън като най-голямата си опора през тези тежки моменти и в интервю през 2022 г. призна, че е „много благодарен“ за подкрепата ѝ през годините. 

