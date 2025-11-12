Преди десет години Лорън Уосър изпада в дълбока депресия. Тя е търсен модел на върха на кариерата си, когато внезапно е принудена да се откаже от карирата си заради тежко заболяване. Състоянието ѝ променя живота и същността ѝ до такава степен, че тя губи смисъла и дори мисли за смоубийство.

Това, което променя живота на Лорън е Синдромът на токсичния шок, изключително рядко и остро състояние, което води до ампутация и на двата ѝ крака.

Всичко започва в един ден през октомври, 2014 г., когато 24-годишната жена започва да се изпитва грипоподобни симптоми. Тя дори не може да предположи, че неразположението ѝ е следствие от употребата на тампони – тя използва една и съща марка, както винаги, според указанията на опаковката. Но в този ден тялото ѝ започва да е „атакувано“ от висока концентрация на бактерии, а резултатът е – температура над 42 градуса, отказали бъбреците и два сърдечни пристъпа.

Шансовете ѝ за оцеляване са около един процент, а лекарите ѝ съобщават, че има гангрена на десния крак и той трябва да бъде ампутиран. По чудо левият оцелява.

Когато Лорън се прибра у дома, реалността я удря с всички сили. Да живее без крайник е истински беше шок. В допълнение към това са постоянните болки – заради които, няколко години по-късно, се стига до ампутация и на левия ѝ крак.

Това, което я спира да посегне на живота си, е мисълта за малкия ѝ брат – тя не иска той да я намери мъртва в дома си. „Не можех да му причиня това, нито на никого. Нещо вътре в мен ми каза да продължа. Промених начина си на мислене и реших да го приема като предизвикателство“, разказва днес Лорън пред Harpers Bazaar.

A когато разбира, че синдромът на токсичния шок, причинен от употребата на тампони, убива жени десетилетия наред, Лорън решава да бъде техния глас. „Това стана мисията ми. Жените не трябва да рискуват живота си заради използването на тампони. Има момичета и жени, чиито животи са завинаги променени от този синдром — оставени обезобразени, безплодни или с постоянна болка.“

С времето се младата жена се научава да приема новата реалност. Това се случва бавно, стъпка по стъпка. Вдъхновява се от златните зъбни решетки на рап изпълнителя A$AP Rocky и решава протезите ѝ да са отляти в злато.

Днес, десет години след инцидента, Лорън отново е модел. Тя дефилира и се снима за Louis Vuitton и Gabriella Hearst и дори марката бельо Bluebella. „Да бъда снимана по бельо със златните си протези е нещо отвъд най-смелите ми мечти“, казва тя. Разказва, че вече може да прави всичко като останалите – да тича, да ходя на походи с кучето си, да практикува пилатес, да играе баскетбол. „ Няма нищо, което не мога. А и не ми трябват педикюр“, шегува се Лорън.

И добавя уверено: „Да създадеш свой собствен път, който не съществува, не е лесно, но е важно. Надявам се хората да виждат себе си в мен по някакъв начин — аз съм обикновено момиче, преживяло нещо тежко. Всички преминаваме през трудности, но трябва да се изправяме.

И днес се чувствам невероятно. В най-добрата форма съм в живота си. Благодарна съм, че не се отказах. Затова, дори когато изглежда възможно – не се изключвай от играта. Аз съм живото доказателство за това.“

Как хората с увреждания оцеляват в България - вижте във видеото:

