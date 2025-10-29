Бившата порноактриса Емили Уилис е буквално „заключена в собственото си тяло“ - 27-годишната звезда от филмите за възрастни остава парализирана след престой в рехабилитационнен център. И до днес никой не знае каква е точната причина за състоянието ѝ.

На 4 февруари, 2024 г., само няколко дни след като Емили постъпва в центъра за лечение на зависимостта си към кетамин, е намерена в безсъзнание. До пристигането на парамедиците са загубени ценни минути. Битката за живот подължава около 30–40 минути – толкова време е нужно, преди сърцето на младата жена да започне отново да бие.

Но поради продължителната липса на кислород, Емили получава аноксично мозъчно увреждане - тежко и често необратимо състояние.

Адвокатът на актрисата, нает за случая, обвинява персонала на медицинското заведение в „забавена реакция“. И споделя пред Daily Star, че повече от година по-късно, състоянието на Емили е „ужасяващо“.

„Представете си да сте заключен в собственото си тяло. Това е затвор, от който няма изход“, казва юридическото лице. Откровеното му изявление подчертава трагедията на една жена, някога известна с енергията и харизмата си, а сега живееща в почти пълна парализа.

Заключена отвътре

Лици Лара Бануелос, както е истинското име на Емили, е в съзнание, но изцяло парализирана - може единствено да движи очите си и да издава звуци. Лекарите подозират, че страда от „синдром на заключения човек“ – рядко неврологично заболяване.

В момента тя живее в дома на родителите си в американския щат Юта, като майка ѝ е тази, която се грижи за нея денонощно. Загубила е значителна част от теглото си и има постоянна нужда от помощ за най-основните функции.

Въпреки това оцеляването ѝ е доказателство за силата на човешката воля.

Правна битка

Паралелно с медицинската борба, семейството на Уилис води и дело срещу рехабилитационния център.

Искът им твърди, че персоналът на центъра не е изпълнил своите задължения. Адвокатътна семейството дори е убеден, че ако са били спазени стандартните медицински протоколи, Емили е имала пълния шанс да възвърне контрола над живота си. „Никой пациент не трябва да става жертва на такъв ужасен срив в медицинската грижа. Здравето ѝ беше игнорирано, докато не стана твърде късно, и сега животът ѝ е необратимо променен, казва

От слава към безкрайно страдание

Историята на Емили Уилис е още по-шокираща, предвид възхода ѝ в порноиндустрията. Тя бе сред най-популярните актриси на своето време и изгради огромна фенбаза, преди да се оттегли.

И когато постъпва в рехабилитационен център, тя се надява това да е началото на един по-здравословен и добър начин на живот. Вместо това, поредица от предполагаеми грешки водят до опустошителни и необратими последствия.

