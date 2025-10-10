27-годишната Каролина Кшижак мечтае за хармоничен и здравословен живот в синхрон с природата. Вместо това, тя умира – след като подлага тялото си на екстремна плодова диета. Преди да издъхне сред красивата природа на остров Бали, младата жена тежи едва около 27 килограма.

Трагедията на момичето е пример за това как социалните мрежи и тенденциите в диетите буквално могат да убият човек. Вдъхновена от Instagram инфлуенсъри, проповядващи живот без стрес сред природа и плажове, Каролина се увлича по фруитарианството – най-крайната форма на суровоядство, при която се консумират само и единствено плодове.

Каролина убедено вярвала, че чистотата на храната води до чистота на ума.

Ранни години

Детството на Каролина преминава във Варшава. Израства като красива и талантлива млада жена – занимава се с балет, съвременни танци и се справя отлично в училище. Но вътрешно, според нейни близки, се е „разяждала“ от неприязън към собственото си тяло.

На 18 години Каролина се мести във Великобритания, където започва да изучава изкуство. Там открива йогата и веганството. Всичко започва безобидно – здравословен начин на живот, отказ от месо, грижа за екологията и животните.

Нова идеология

Но всичко бързо се превръща в идеология на „пречистването“. „Веганството ми отвори очите за толкова много неща. Чувствам се жива, свободна, благодарна“ пише тя в Instagram.

Профилът ѝ става своеобразна витрина на съвършенството - смути, зелени коктейли, снимки от плажа, съпроводени с положителни коментари.

Снимка: instagram/carolina.mariie

Комплиментите влияят силно на Каролина. И започва да яде все по-малко – за да изглежда още по-добре и „пречистина“. Теглото ѝ спаднало до 40 килограма, но в хвалебствията в социалните мрежи продължават.

Фрукторианството

През 2017 г. Каролина се запознава онлайн инфлуенсърката Даниела Сиира – австралийка, която проповядва, че „суровите плодове са пътят към духовната свобода“. Тя съветва Каролина, която вече имала проблеми с анорексия и липса на менструация, да започне този вид диета – тъй като „Бог е създал плодовете за нас и това е всичко, от което се нуждаем.“

Така започва последният етап от трансформацията на Каролина. В резултат на това, през 2018 г. е приета в болница с диагноза „хранително разстройство“.

Отказ от реалността

Карлина не повярвала на лекарите - все повече се затваря в себе си и живее живота си онлайн. А снимките ѝ стават все по-страшни: тънки ръце, изпъкнали ребра, очи, горящи от фанатизъм.

Бягство в „рая“

През 2024 г. тя заминава за остров Тенерифе, а малко по-късно се установява в Бали. Там искала да се присъедини към общността, проповядваща идеите на фрукторианството.

Първоначално била въодушевена - палми, сокове, усмивки, духовни разговори. Но организмът ѝ вече не издържал. След няколко седмици вече не може да ходи, зъбите ѝ изгниват, ноктите и кожата пожълтяват. И въпреки това отказвала да отиде потърси медицинска помощ.

След смъртта ѝ, местен медик отбелязва остеопороза в напреднал стадий, липса на белтъчини и оттоци. И тегло – 27 килограма, пише руския сайт NashaNiva.

Така виртуалният „рай“ на Каролина се оказва смъртоносен капан. Тя почива в самота, докато в социалните мрежи продължават да харесват нейните снимки с надпис: „Яж плодове - и ще бъдеш свободен.“

