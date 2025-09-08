Холивудската диета не е просто един от многото режими за отслабване. Тя отдавна е разпространена и добре позната сред звездите и актрисите. В основата ѝ е залегнал калорийният дефицит – затова отслабването без глад при нея е практически невъзможно. Позволени са максимум 800 калории на ден, затова мотото ѝ може да се опише просто като: „малко, но екстравагантно“.

Диетата е разработена около 1920 г. за актрисите и звездите като бърз начин за отслабване и влизане във форма за нови роли.

В онези години почти никой не се е интересувал от хранене без месо. Затова този тип диета не се препоръчва за вегетарианци и вегани, тъй като месото и рибата присъстват в менюто почти всеки ден.

А цената на продуктите е била от второстепенно значение – когато екзотични плодове се комбинират с омар и скариди, ясно е, че подобна диета може сериозно да натовари бюджета на обикновения човек. Въпреки това, почти век по-късно, холивудската диета все още се смята за една от най-известните класически програми за отслабване.

Снимка: Canva

Как функционира холивудската диета

В сновата ѝ правилното комбиниране на храни и нисък прием на въглехидрати. Калорийният прием е ограничен до 600–800 калории на ден, затова се смята за типична бърза диета, която не трябва да се спазва повече от четири седмици.

Какво може да ядем

постна риба и месо, както и морски дарове

салати и зеленчуци с ниско съдържание на въглехидрати

ядки, яйца и соеви продукти

Забранени храни

ориз, тестени изделия и хляб

мазнини, захар и сол

Основен минус

Постоянните спадове и внезапни покачвания на метаболизма са стресови за организма, затова и йо-йо ефектът е един от основните проблеми с холивудската диета. Ниският калориен прием може да предизвика силни хранителни желания и да доведе до отказване, дори по време на самата диета.

Допълнителен проблем е високото съдържание на наситени мазнини, което може да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания. Затова диетата се препоръчва само за бързо отслабване - докато за по-здравословни и трайни резултати е добре да се търсят алтернативни режими на хранене.

Снимка: Canva

Предимство

Основното е в бързата загуба на тегло. Високото съдържание на протеини – свързано с консумация на месо и риба допълнително подпомага храносмилането и повишава енергията. Нужна е голяма самодисциплина, но при стриктно спазване резултатите са видими само след няколко седмици, пише ZenskiMagazin.

Какви още видове диети съществуват - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK