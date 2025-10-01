Родената в Маями, Флорида, Марша Ел губи крака си малко след раждането си заради рядко, вродено състояние, известно като вроден дефицит на бедрената кост (congenital femoral deficiency (CFD). Характеризира се с неправилно развитие на горната част на бедрената кост (фемур), в резултат на което се стига до значително скъсяване на крайника.

Въпреки бионичната протеза и трудностите с придвижването, Марша не се отчайва, дори напротив – сбъдва мечтата си да бъде певица, автор на песни, както и бионичен модел и мотивационен оратор. Вярва, че мисията ѝ е да споделя надежда, в общество, обсебено от външния вид.

Детството на Марша Ел

В училище често е подлагана на подигравки – заради бавното си придвижване. Децата често ѝ задават въпроса: „Защо ходиш така?“, нещо, което дълбоко наранява Марша, най-вече заради липсата на каквото и да е разбиране.

Крие протезата си под широки дрехи – които носи дори в горещите летни дни. Но с времето Марша осъзнава, че има какво да покаже и даде на света. Увереността ѝ е толкова голяма, че я води дори до модните подиуми и до фотосесии за големи брандове. А най-голямо удовлетворение ѝ носи музиката.

Източник на вдъхновение за другите

Като малко момиче Марша Ел не успява да открие модели, които приличат на нея. Затова решава сама да поеме този ролеви модел и така да помага на хората в подобно на нейното положение. Давайки гласност на нещата, които е преживяла в социалните мрежи, получава хиляди съобщения и огромна подкрепа от хора, които се припознават в историята ѝ. Нещо, което ѝ вдъхва още повече кураж.

Музиката, която я държи гордо изправена

Това, което помага на Марша да промени живота си в положителна посока, са срещите ѝ с нейно връстници, също с ампутирани крайници. Това я вдъхновява да напише песента „Unlimbted“. И чрез песните си и до днес продължава да споделя своето послание за надежда със света.

Да умееш да обичаш тялото си

Марша е благодарна за тялото, което има – защото то ѝ позволява да се занимава с различни активности като катерене и любимите ѝ планински походи. Винаги търси нови преживявания благодарение на спонтанната си натура. И твърди, че увреждането не само не е тежка присъда, но дори отваря много възможности.

Miami Swim Week, 2022

Над 61 милиона души гледат как Марша Ел уверено крачи по подиума на най-голямото модно събитие в света, посветено на бански костюми и плажна мода в Маями, Флорида. Това е момент, който предизвика хиляди положителни реакции и възхищение от нейната сила.

Така, в ролята си на бионичен модел тя се превръща в символ за всички ампутирани, които се чувстват невидими или се страхуват да бъдат себе си - вдъхновявайки всеки да прегърне смелостта.

