На 1-ви октомври отбелязваме Деня на българската поезия. На словото, което ни дарява с безкрайни съкровища и ни учи как да обичаме езика си. И как да го почитаме. За първи път е честван в Калофер през 1960 год.

Празникът се провежда точно на това място в чест на поета и революционер Христо Ботев. Сред гостите на тържествата са били писателите Дора Габе, Валери Петров, Любомир Левчев, Асен Босев, Ламар, както и поети от Съветския съюз и Чехословакия. След петгодишна пауза, то е възстановено благодарение на Съюза на българските писатели (СБП). Но това не е всичко - освен почит на поезията, днес отбелязваме и Международния ден на музиката.

Когато поезията и музиката преплитат мелодиите си в едно, светът притихва и с наслада слуша любовта

Освен че на този ден официално празнуваме българската поезията, днес отбелязваме и Международния ден на музиката. Празникът на музиката се чества за първи път през 1974 година, по инициатива на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО, създаден във Франция. Оттогава насам 1 октомври се отбелязва като Световен ден на музиката в над 120 държави по целия свят.

През 1980 година тази дата придобива и специално национално значение за България - във връзка със 700-годишнината от рождението на свети Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за Празник на българските певци и музиканти. Този ден ни напомня колко важна роля играе музиката в културния и духовния живот на човека. Тя е не само изкуство, но и средство за емоционално изразяване, свързване между хората и вдъхновение в ежедневието ни.

Но това не е всичко...1 октомври е и Международен ден на възрастните хора

Международният ден на възрастните хора се чества ежегодно на 1 октомври и е посветен на уважението, грижата и признанието към хората от третата възраст.

Инициативата за създаването на този ден принадлежи на Общото събрание на ООН, което на 14 декември 1990 г. официално определя 1 октомври за Международен ден на възрастните хора чрез Резолюция 45/106. Първото му отбелязване е година по-късно — на 1 октомври 1991 г. Оттогава насам датата служи като повод за насърчаване на обществената ангажираност с въпросите на застаряването и предизвикателствата, пред които са изправени по-възрастните хора. Акцентът пада върху повишаване на информираността и емпатията към проблеми като изолация, дискриминация и насилие над възрастни.

Същевременно денят е и възможност да се отдаде заслужено внимание на приноса, който по-възрастните членове на обществото продължават да дават – като носители на опит, традиции и мъдрост.

Снимка: iStock

