Турската телевизионна индустрия превърна редица актьори в истински звезди – известни не само в страната си, но и далеч извън пределите ѝ. В България актьорите отдавна имат своята огромна фенска маса – а на още по-голямо внимание се радват онези, които, оказва се, имат български корени.

И не става дума само за популярния и така обичан у нас Чаатай Улусой – във вените на някои от най-популярните турски актриси също също тече българска кръв.

Демет Йоздемир

Тя е една е от водещите актриси в Турция. Родена е в Измир, през 1992 г., но баба ѝ, по майчина линия, е имигрант от България. Има трудно детство – родителите ѝ се развеждат когато Демет е едва на осем години. Въпреки това успява да следва мечтите си – първо започва кариера на танцьорка, но скоро след това се насочва към актьорството. За кратко става изключително популярна с участията си в романтични комедии и драматични сериали, сред които „Ягодова любов“.

В личен план Демет има един брак зад гърба си – с певеца Огузхан Коч, който приключва през 2024 г. Известна е и с връзката си с харизматичния актьор Джан Яман.

Гювен Хокна

Българските зрители отлично познават Гювен – от участието ѝ в хитовия сериал "Листопад", където влезе в ролята на Хайрие Текин, вечно страдащата заради своите пораснали деца майка.

Снимка: instagram/guvenhoknaofficial

Родителите на родената през 1946 г. актриса, са живеели по Българското черноморско крайбрежие, близо до границата с Румъния и са притежавали солници. След Втората световна война се местят в Турция.

Хокна завършва Държавната консерватория в Анкара през 1967 г. Над 35 години заема различни длъжности в Държавния театър и участва в многожесто телевизионни проекти.

Гюлсим Али

Актрисата е родена в Русе през 1995 г. Израства в града, преминава през модния подиум и дори печели титлата "Супермодел на България". Но, в крайна сметка, напуска страната и стига до Истанбул – за да се превърне в истинска звезда. Първата ѝ роля е през 2012 г. в сериала „Последното лято на Балканите“, в който си партнира с Хазал Кая от „Забраненият плод“. Следва големият пробив в поредицата „Планинско сърце“.

И въпреки славата и разстоянието, актрисата не губи връзката си с родния град. Тя често пътува до Русе, където все още живеят родителите и приятелите ѝ. Които, както самата тя споделя, много ѝ липсват.

Джансу Дере

Макар да е родена в турската столица Анкара, през 1980 г., във вените на Джансу тече българска и гръцка кръв. Започва да се снима в киното и телевизията през 2004 г. – след като учи археология и участва в редица конкурси за красота. У нас е добре позната от сериалите "Завръщане" и "Майка".

Снимка: instagram/cansudere

Успешно се присъединява към кастинга на третия сезон на „Великолепният век“. Там се превъплъщава в ролята на персийската принцеса Ферузе, която се бори за сърцето на султан Сюлейман. Днес Джансу е една от най-добре платените актриси в Турция.

Дълго време Джансу е във връзка с актьора Джем Йълмаз - около 6-7 години, като двамата дори имат планове за брак. До това обаче така и не се стига. И до днес актрисата често отрича слуховете за нови романтични отношения, подчертавайки, че ако има сериозна връзка, ще е публично известно.

Алина Боз

Родена в Москва, през 1998 г., но от седемгодишна живее в Турция. Причината е работата на баща ѝ, който е български мюсюлманин. Едва на 9 години започва да учи актьорско майсторство и малко по-късно се превръща в едно от водещите имената на турското кино.

Снимка: instagram/alinaboz

На българската публика е позната най-вече с ролята на Хазал от сериала „Твоят мой живот“.

През 2015 г. започва връзка с турския актьор Бурак Йорук, с който нееднократно се разделят и отново събират. Следва романс с турския певец Митхан Озер, а от 2023 г. е омъжена за кинематографиста Умут Евирген, с който са се среща едва половин година преди сватбата.

Да си припомним чрез видеото моменти от участието на Гювен Хокна в "Листопад":

