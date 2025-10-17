Популярните турски звезди Чаатай Улусой и Демет Йоздемир блеснаха на MIPCOM - едно от най-големите международни събития за телевизионна индустрия, провеждащо се ежегедно през октомври в Кан, Франция.

Двамата актьори посетиха фестивала, за да представят най-новия си сериал - „Eşref Rüya“ („Мечтата на Ешреф“), който за кратко се превърна в една от най-коментираните турски продукции на годината.

Появявайки се на червения килим, Чаатай и Демет мигновено привлякоха вниманието на журналисти от цял свят - с харизма и присъствие.

За случая Улусой бе заложил на класически черен костюм, докато екранната му партньорка изглеждаше зашеметяващо в дълга рокля в наситен тъмен цвят бордо, чиято стойност, според редица специализирани турски издания, се изчислява на над 7 000 евро.

Освен че представиха сериала, появата на актьорите е поредно доказателство за все по-нарастващата популярност на турските продукции по света.

Демет Йоздемир

Демет, макар и едва на 33 г., е една от водещите актриси в Турция. Започва своята кариера като танцьорка, след което се насочва към актьорството. Става популярна с участията си в романтични комедии и драматични сериали, сред които „Ягодова любов“ (2015 г.).

Освен с кариерата си, Демет е известна и със своя чар и красота, които ѝ печелят милиони фенове в Турция и чужбина. Имала един брак зад гърба си – с певеца Огузхан Коч, който приключи през 2024 г. Има връзка и с харизматичния актьор Джан Яман.

Чаатай Улусой

34-годишният актьор е добре познат на българската публика с участията си в „Огледален свят“ и „Кварталът на богатите“. Но и с още нещо – с българските си корени по бащина линия. А от няколко месеца насам Чаатай официално вече е български гражданин.

За Чаатай това е своеобразно завръщане към корените и земите на предците му. Той неведнъж е споделял, че усеща особена връзка с България.

Да си припомним чрез видеото моменти от хитовия сериал с участието на Улусой "Огледален свят":

