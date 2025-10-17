Амал и Джордж Клуни се завърнаха стилно на червения килим за премиерата на филма „Джей Кели“. Винаги красива, винаги до съпруга си! Адвокатката по правата на човека се появи на събитието в Кралската фестивална зала с ослепителна роля в розово.

Откъде е роклята на Амал Клуни?

Роклята на Амал привлече вниманието не само с нежния цвят, но и с блясъка си. Розови пайети, втален корсаж, кройка, удължаваща цялостната визия, пластове с ресни, които докосват килима. Тоалетът на елегантната Амал е от Тамара Ралф. Около ръцете си съпругата на Клуни държи наметало с пера в същия цвят, което завършва ансамбъла.

Снимка: Getty Images

Тамара Ралф е родена в Сидни, Австралия, на 29 ноември 1981 г. Произхожда от семейство с давност в модата и кутюрното шиене. Тя е четвърто поколение дизайнери, което й е дало силно усещане за традиция и за занаят от малка. Ралф е съосновател на Ralph & Russo заедно с Майкъл Русо през 2010 г.

Повече снимки разгледайте в Галерията.

Много знаменитости носят нейни рокли. Дрехите са предпочитани за червени килими, филмови премиери и церемонии. През ноември 2024 г. открива бутик в Париж — на улица Rue François 1er, в престижен район, който се намира близо до основните haute couture локации. Дизайнерските ѝ визии често се описват като „подчертано женствени“. Тя иска да обедини красота и мощ, да покаже, че жената може да е едновременно деликатна и уверена. След раздялата си с Русо, през последните години тя рестартира собствена линия под името Tamara Ralph, създавайки haute couture колекции, които носят нейната визия — повече личната, независима.

В допълнение към изящната си рокля, Амал носи диамантени обеци и обувки на висок ток с отворени пръсти. Косата ѝ, оформена на меки къдрици, странично сресана.

Снимка: Getty Images

Колко струва роклята на бранда?

Булчинските couture рокли на марката се създават за между 700 и 1300 часа ръчен труд. Това автоматично ги прави доста скъпи.

Вечерните рокли може да струват десетки хиляди долари. Булчинските рокли couture обикновено започва от £20 000 и стигат до 50 000, в зависимост от сложността на изработката.

Чантите на марката варират около £20 000-£27 000 за по-изискани модели.

Снимка: Getty Images

Повече снимки разгледайте в Галерията.

Амал - красива не само заради роклята

Дори и най-красивата рокля не може да направи една жена ослепителна и великолепна толкова, колкото може да я направи любовта.

Снимка: instagram.com/georgeamalclooney/

Пред Glamour през юли Амал сподели:

„Имам партньор в живота, който ме подкрепя много в това, което правя. Така че не чувствам, че трябва да се извинявам за това или да го обуздавам. увствам се невероятно щастлива, че споделям всеки ден с него. Четирима сме, с децата и не приемам нищо от това за даденост. Ценя смеха и радостта, които получавам само от това, че съм с тях.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK