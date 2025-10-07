Ханде Ерчел, известна с участието си в турските сериали, все по-успешно успява да се наложи като актриса и популярно лице и извън страната си. Тя буквално гради световна слава – превръщайки се в първата турска звезда, появила се на корицата на италианското издание на списание Grazia.

Всъщност Ерчел от дълго време е любимка на лайфстайл и модните списания. Нарастващата ѝ популярност в социалните мрежи и натовареният професионален график я открояват сред останалите.

Неведнъж актрисата е привличала вниманието и с появите си на престижни събития като Седмицата на модата в Париж. Чуждестранните медии винаги отразяват широко впечатляващите ѝ визии.

Сега, с появата си на корицата на Grazia Italia, тя прави още една голяма крачка напред в кариерата си – както и изгражда образа на своеобразен културен посланик на страната си.

Снимка: instagram/handemiyy

В момента Ханде е ангажирана със снимките на телевизионния сериал Aşk ve Gözyaşı (Любов и сълзи), в който влиза в главната роля.

Не по-млако успешн е и кариерата на актрисата в киното. Очаква се скоро премиерата на филма İki Dünya Bir Dilek ("Два свята, едно желание"), чийто сценарий е написан съвместно с актьора и писател Метин Акдюлгер.

Ерчел често си сътрудничи и с множество международни брандове, още една причина да е едно от най-разпознаваемите лица в родната ѝ страна, а и извън нея.

Наскоро стана ясно, че Ханде Ерчел е приключила връзката си с милионера Хакан Сабанджъ. Двамата бяха една от обсъжданите звездни двойки в Турция.

