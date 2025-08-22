За кратко ливанската адаптация на турската телевизионна поредица „1001 нощ“ се превърна в абсолютен хит и спечели сърцата на българските зрители. Всеки делничен ден ефирът на Btv ни потапя в драматичната историята на архитектката Сара и суровия и влиятелен бизнесмен Зейн.

Въздействаща е и невероятната актьорска игра на Разане Джамал и Басел Хаят – които влизат в главните роли.

Но вероятно мнозина помнят и турските актьори Халит Ергенч и Бергюзар Корел – или Онур и Шехеразада, които първи „разказаха“ историята на тази трудна и невероятна любов.

И може би днес почитателите на телевизионните поредици си задават въпроса кой, в крайна сметка, е по-добър - Халит Ергенч или Басел Хаят? И може би кой е по-харизматичен, талантлив, дори секси…?

Еднозначен отговор е трудно да се даде. Всеки има своите предпочитания и възприятия. Но пък винаги е любопитно да научим малко повече за двамата актьори.

Халит Ергенч

Роден е на 30 април 1970 г. в Истанбул . След като завършва гимназия, започва да учи морско инженерство в Истанбулския технически университет, но само след година се преориентира към музикалния театър

Първоначално мечтае да стане певец . Нещо, което го отвежда в САЩ, където играе в мюзикъли. Но се връща в Турция, за да стартира актьорската си кариера.

Има брат - Мехмет Сайит Ергенч, който също е популярен турски актьор.

Актьорската му кариера започва през 1996 г. – първо в театъра, а малко по-късно и в телевизията. Най-големият му успех идва с образа на султан Сюлейман Великолепни в историческия сериал „Великолепният век" (2011–2014).

В сериала носи дълга брада , която го превръща в истински секссимвол в Турция, а и не смао – телевизионната поредица се излъчва в над 50 държави, включително България, Русия и Украйна.

Има участия и в редица кино продукции , последната от които е в сериала на Netflix от 2025 г. „Lovers Anonymous" (Безименни влюбени).

Халит се запознава със съпругата си - актрисата Бергюзар Корел именно по време на снимките на телевизионния сериал „1001 нощ". Химията между актьорите проличава още в първите епизоди и малко след това се пренася и зв реалния живот.

По време на снимките, Халит все още е в брак с балерината Гизем Сойсалди , но малко по-късно, през 2008 г., се развежда.

През 2009 г. Халит и Бергузар сключват брак . Оттогава насам често работят заедно в редица сериали и до днес са една от най-обичаните звездни двойки в Турция.

Плод на любовта им са трите деца: Али (2010), Хан (2020) и Лейла (2021). Рядко споделят подробности от личния си живот, предпочитайки да го пазят извън светлините на прожекторите.

Басел Хаят

Роден е на 29 август, 1977 г. в Дамаск, Сирия . Привлечен е от актьорството още от ранна детска възраст. За това допринасят и семейната среда - баща му е запален киноман, а майка му произхожда от музикално семейство.

Изпитва трудности като дете , работи от ранна възраст, а смъртта на баща му е едно от най-тежките преживявания за него.

Завършва образованието си във Висшия институт за драматични изкуства през 1999 г. След това кариерата му се развива стремглаво. Има множество участия както в местни, така и в международни продукции.

През 2004 г. получава признание от критиката за ролята си в сериала „Големи мечти". Малко по-късно участва в игралния филм „Портата на слънцето", който влиза в програмата на филмовия фестивал в Кан.

През 2018 г. е отличен за приноса си в киното и телевизията на фестивала Distinctive International Arab Festivals Award, ежегодно провеждан в Дубай, ОАЕ.

През 2023 г. е обявен за първия мъж посланик за Близкия изток на италианската модна къща Bulgari.

Повече от две години е сгоден за тунизийската актриса Хенд Сабри , но годежът не води до брак.

Женен е за журналистката Нахад Зейдан, с която има син Шамс и дъщеря Изабел.

През 2017 г. разкрива, че страда от Фамилна средиземноморска треска (FMF) — наследствено възпалително заболяване, което причинява болка в корема, ставите и главата. Въпреки неприятните симптоми, болестта не застрашава живота му

Има татуировки с името на мястото, на което израстнал като дете и което завинаги остава в сърцето му - квартал "Диуанийя". Татуировката му напомня за детството, отдавна отминало и загубило се във времето и урбанизацията.

