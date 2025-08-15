Танер Йолмез е една от звездите на турските телевизионни сериали – защото е талантлив и умее абсолютно правдоподобно да се превъплъщава в своите герои. А вероятно заради подчертано младежкото излъчване, героите му са наивни момчета, които почти никой не взима насериозно.

Но, противно на това, в живота Танер е напълно сериозен мъж, който умее да се справи с всяко нещо, с което се захване. И да балансира отлично между личния и професионален живот.

Роден в Истанбул през 1986 г., още от съвсем ранна възраст мечтае за актьорска кариера. И успява да я реализира, след като завършва успешно Театралния факултет на Истанбулския университет.

Следват участия в множество сериали, сред които най-голяма популярност, включително и извън родната Турция, му носят „Кварталът на богатите“ (2013), в който си партнира със звездата на турското кино Чаатай Улусой, „Великолепният век: Кьосем” (2015) както и „Доктор Чудо“ (2019).

Извън екрана Танер е щастливо женен мъж. Той се среща със съпругата си Едже Чешмиоглу на снимките на „Великолепният век: Кьосем”. През 2021 г. те сключват брак – любопитното е, че е на същото място, на което приключват снимките на „Доктор Чудо“. Самият сериал завърши със сватбена церемония – и на Танер толкова му харесва идеята, че решава и той да направи същото.

Оттам насетне за Танер следва поредица от щастливи събития. Той посреща първото си дете – дъщерята Зейнеп през 2022 г. Две години по-късно на бял свят се появява и синът му Хазар.

Актьорът често публикува снимки на разрасналото се семейство и не крие гордостта си от това да бъде баща.

Да си припомним моменти от сериала "Доктор Чудо" - във видеото:

