Никола Муавад е амбициозен и многостранен актьор от Близкия изток – отдавна там е познат с силните си и емоционални роли в киното и телевизията, които отразяват всестранния му талант и способността му да се превъплъщава в убедително в разностранни образи.

Една от ролите, които му носи широка слава е тази на Карам в сериала „1001 нощ“ (Al Thaman) - ливанската адаптация на турската едноименна поредица от 2006 г. A целувката с колежката му Сара Аби Канан, която влиза в образа на Тима, предизвиква разгорещени дискусии - подобен момент е рядкост за арабските сериали и води до редица критики от страна на консервативните зрители.

Започва да се снима в сериала от самото му начало, през 2023 г. И несъмнено буди любопитство не само с таланта ли, но и с харизматичната си визия.

Актьорът е роден и израснал в Бейрут, Ливан. И е един съвременен, високообразован мъж - има диплома по специалността актьорско майсторство и режисура, а малко преди това завършва строително инженерство. Успоредно с това владее свободно арабски (ливански и египетски диалекти), както и английски и френски.

Започва кариерата си като водещ на телевизионни предавания, сред които и MTV Lebanon. Актьорският му дебют е през 2006 г. в ливанската телевизионна драма „Helm Athar“.

Заради способностите си Никола Муавад е признат дори и в Холивуд - през 2019 г. участва в първата си англоезична роля като Авраам в американския библейски филм „Неговият единствен син“. Избран е измежду над 1700 международни актьори. Филмът дебютира в над 2000 кина в САЩ през 2023 г. и дори се класира на 3-то място в боксофиса в САЩ през седмицата на премиерата си.

От инженерство към непреодолима страст към киното

Първоначално пътят на Никола сякаш е предначертан – той се занимава с инженерство, специалност, която избира още от най-ранна възраст. Всичко се променя обаче с едно случайно участие – прослушване, в което изпълнява монолог като шекспировия герой Ричард III. Този ключов момент променя пътя му завинаги, отключвайки любовта му към актьорството.

Днес цени ролите, които предизвикват зоните му на комфорт - и често търси герои, различни от самия него.

Любов и семейство

През септември 2020 г. става ясно, че Николас има връзка с украинка - той споделя общи емоционални снимки с нея в социалните мрежи, но така и не разкрива името ѝ. Двойката се жени през март 2021 г. – това става ясно, след като Николас публикува интимно сватбено видео в Instagram с надпис: „Щастливи до края на дните си. Оженихме се за първи и последен път“. Булката остава неназована и до днес, а Николас продължава да е дискретен относно самоличността ѝ.

На 3 май, 2022 г. Николас обявяви раждането на първото си дете, дъщеря на име Сеан. И трогателно отбелязва: „На този ден преди 10 години загубих майка си. Днес Бог ми даде дъщеря, истински дар от небето.

Оттогава нееднократно актьорът споделя кадри, демонстриращи семейното му щастие. Той не крие факта, че бащинството му е повлияло дълбоко. И затова се опитва всячески да балансира натоварените работни графици с време за семейството. „Не са важни сценариите, нито снимките. Това, което най-много искам, е да бъда с близките си хора“, казва преди време Николас пред CairoScene.

Да си припомним моменти от сериала "1001 нощ" - във видеото:

