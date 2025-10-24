Натали Трифонова празнува първия месец на своя син Арън. Красивата синоптичка на bTV сподели вълнуващи и съкровени моменти със своята първородна рожба – от малките боси крачета до всички детайли, които са в състояние да умилят всеки.
„Един месец с теб“, написа щастливата майка във видеото.
Натали Трифонова стана майка за първи път в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки „Светът вече е по-красив“. Името на сина й Арън има древноеврейски произход и означава „високопочитан“ и „избраник“.
В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Тази годишнина обаче беше специална за Натали Трифонова, защото е първата, която посреща като майка.
„Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа русокосата красавица от Велико Търново и сподели кадри от своя специален ден, облечена в малка черна рокля.
Натали започва работа в bTV през 2016 г. Освен прогнозата за времето и “Cool…T”, тя е водила предаването "Геймър", новогодишните програми на телевизията и др., като се превръща в едно от обичаните и разпознаваеми лица на медията.
Една от страстите на Натали са танците. Тя беше един от участниците в предаването "Dancing Stars". Вижте във видеото едно от незабравимите й изпълнения на дансинга на шоуто:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK