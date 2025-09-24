Натали Трифонова стана майка за първи път. Синоптичката на bTV и водеща на COOLt... посрещна първородния си син, който има и красиво име.

"Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Анна Богданова, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Токуда за грижите!"

Какво значи името Арън?

Името Арън е често срещано в англоговорящите страни. Популярно е и в религиозни семейства.

Арън е по-големият брат на Мойсей и първият първосвещеник на израилтяните. Той е фигура с голямо религиозно значение и символизира водачество, духовност и отговорност.

Нумерология на името Арън

Според нумерологията, името Арън обикновено се свързва с числото 7, което символизира:

Интуиция и мъдрост

Духовност и вътрешен свят

Интелект и аналитично мислене

Склонност към уединение и философски размисъл

Хората с това име често са наблюдателни, вглъбени, вътрешно силни, но също така могат да бъдат резервирани или трудни за разгадаване.

Астрологична връзка

Макар че името не се свързва директно със зодиак, според някои тълкувания Арън носи черти, типични за:

Дева – заради стремеж към ред, мислене и духовност

Скорпион – заради мистериозност, вътрешна дълбочина и силна емоционалност

Подходящи планети, асоциирани с името: Меркурий (интелект) и Нептун (духовност, интуиция).

10 любопитни факта за Натали Трифонова, които може би не знаете:

1. Натали е родом от старопрестолната столица Велико Търново и е зодия Везни. Израснала e в София, където завършва 133 СОУ "Александър Пушкин" и после следва в УНСС. "От сутрин до вечер се играеше на криеница, на стражари и апаши - едни игри, които днес са малко познати, но пък светът стана много по-технологичен и сега се играят видеоигри", с усмивка споделя Натали в интервю за Ladyzone.bg.

2. Баба й e отличена като "Лекар на годината" за Велико Търново през 2020 г. Д-р Маргарита Ковачева има над 40 години стаж и всяка неделя гледа внучката си в предаването CoolT. Тя е педиатър, но дори и като пенсионер продължила да помага на своите колеги.

3. Натали и Христо Стоичков имат уникални общи снимки, направени с 25 години разлика. На първата красивата синоптичка все още дете.

4. Натали зпочва работата си в телевизията през 2012 г., а част от екипа на bTV Media Group е от 2016 г. Освен прогнозата за времето и CoolT, тя е водила предаването "Геймър", новогодишните програми на телевизията и др.

5. През 2023 г. бе дама на бала на братовчед си във Велико Търново. "Честито завършване!", поздрави тя тогава Александър и публикува семейни снимки.

6. Боулингът е една от нейните големи страсти. Била е на 10 години, когато за първи път е хванала топката и е сред малко момичета, които са се занимавали активно с този спорт и дори са ходили на състезания.

7. След боулинга се влюбва в танците. Като тийнейджър тренира модерен балет и хип-хоп танци, но по-късно заменя танците с телевизията.

8. Едно е сигурно - не обича закъсненията. Те са част от рецептата й за успех: "Обичайте това, което правите. Работете здраво. Уважавайте колегите си. Не закъснявайте - никога!"

9. Натали обича и пътешествията. Неслучайно често публикува снимки от екзотични дестинации.

10. Наставникът й като синоптик е легендарният Минчо Празников.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK