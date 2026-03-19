На 1 юли 2026 г. британската поп-рок икона Duran Duran ще завладее София с концерт, който обещава да бъде много повече от носталгично пътуване назад във времето. Събитието ще бъде мащабно, визуално и звуково преживяване, съобщават организаторите от СМЕ.

Дожрата новина за феновеете е, че групата пристига в столицата в оригиналния си състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър. Това е рядко явление за група от 80-те години.

Историята на Duran Duran

Групата е създадена в края на 70-те години в Бирмингам. Превръщат се в едни от водещите имена на движението New Wave и в символ на музикалната революция на 80-те. Съчетават музика, мода и визуално изкуство.

Имат над 100 милиона продадени албума, 18 хита в американските класации и 21 сингъла в Топ 20 на Великобритания. Получават две награди Grammy Awards, две Brit Awards и престижните Ivor Novello Awards, формацията е приета и в Rock and Roll Hall of Fame през 2022 г.

Знаково постижения за групата е създаването на единствената тема от филм за James Bond, достигнала №1 в САЩ, както и сътрудничеството с визионера Дейвид Линч.

Албумът им Danse Macabre Duran Duran съчетава нов материал, алтернативни версии и неочаквани кавъри, като отново извлича светлина от мрака – естетика, която отдавна е тяхна запазена марка.

Билетите за концерта са на цени от 45 до 110 евро.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER