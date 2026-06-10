DJ Steven в България е едно от най-емблематичните имена в електронната музика и пионер на техно сцената у нас. Стефан Крачанов е диджей, продуцент и съосновател на легендарното движение Metropolis, което стои зад най-големите техно партита в България. Напуска ни на 10 юни и вече ще пуска своята музика от небето.

Едно сърце, пълно с музика

Има хора, които се раждат с музика в сърцето. И дори когато то спре своя житейски ритъм, ритъмът на музиката продължава. Обичта също!

Туп-туп в бийтовете на Carl Cox и Sven Väth.

Туп-туп за бащата на две прекрасни дъщери.

Туп-туп за "дедето" на внучката с най-красивите сини очи.

Туп-туп, Туп-туп...

Хората, които работят с музика, правят живота на другите по-усмихнат. Вливаш щастие във вените на хиляди непознати, дошли да слушат точно твоя сет.

DJ Steven беше винаги с най-широката и доволна усмивка.

С най-откачените тениски.



DJ Steven - един от хората, които сътвориха история и сподели с всички музикални фенове саундтрака на своя живот. С най-мощната музика - независимо дали има пет души в 5 сутринта в White Box на "Червило" или хиляди в зала "Фестивална" и Стрийт парада.



Сигурни сме, че в Рая сега ще гърми страхотна музика!



Един от ремиксите, които толкова обичаше да пуска.

"Отиде си DJ Steven. Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни. Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката", написаха във Фейсбук от движението "Метрополис".

Съболезнования поднесе и водещият на "Стани богат" - Ники Кънчев.

"И аз не искам такива новини! Но те идват ли, идват!

Както написа дъщеря му София днес е първият ден от Небесното парти на един от най-добрите родни диджеи-диджей Стивън!

Стефан Крачанов беше Разкошен човек! Уникален меломан! Пловдивчанин, присаден в София!

Като диджей и като част от легендарните “Метрополис” Стивън възпита няколко поколения българи! Покани у нас и беше домакин на световни звезди от ранга на Карл Кокс, Уестбам. Тиесто и оше и още…

Бог да го прости!

С Ясен Петров и досега правят предаването за електронна музика “120 минути с Метрополис” в Дарик радио!

Съболезнования на семейството!

Стефчо. Стефчоо…"

Кой е DJ Steven?

Започва професионално да пуска музика през 1987 г.

да пуска музика през 1987 г. Влиза във финала на първото българско DMC първенство през 1993 г., където става шампион с екипа Tall, Fat & Small

През 1994 г. участва на световните DMC финали в Ministry of Sound в Лондон и е избран за DJ №1 в България за първи път.

Един от основателите на Metropolis (1997 г.) – най-големият промоутър на електронна музика у нас

(1997 г.) – най-големият промоутър на електронна музика у нас Свирил е с имена като Carl Cox, Sven Väth, John Digweed, Sasha, Jeff Mills, Ben Klock и много други

Има участия в Берлин, Лондон, Маями, Чикаго, Ню Йорк, както и в много европейски.

Съболезнования на семейството!