DJ Steven в България е едно от най-емблематичните имена в електронната музика и пионер на техно сцената у нас. Стефан Крачанов е диджей, продуцент и съосновател на легендарното движение Metropolis, което стои зад най-големите техно партита в България. Напуска ни на 10 юни и вече ще пуска своята музика от небето.
Едно сърце, пълно с музика
Има хора, които се раждат с музика в сърцето. И дори когато то спре своя житейски ритъм, ритъмът на музиката продължава. Обичта също!
Туп-туп в бийтовете на Carl Cox и Sven Väth.
Туп-туп за бащата на две прекрасни дъщери.
Туп-туп за "дедето" на внучката с най-красивите сини очи.
Туп-туп, Туп-туп...
Хората, които работят с музика, правят живота на другите по-усмихнат. Вливаш щастие във вените на хиляди непознати, дошли да слушат точно твоя сет.
Сигурни сме, че в Рая сега ще гърми страхотна музика!
Един от ремиксите, които толкова обичаше да пуска.
"Отиде си DJ Steven. Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни. Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката", написаха във Фейсбук от движението "Метрополис".
Съболезнования поднесе и водещият на "Стани богат" - Ники Кънчев.
Кой е DJ Steven?
- Започва професионално да пуска музика през 1987 г.
- Влиза във финала на първото българско DMC първенство през 1993 г., където става шампион с екипа Tall, Fat & Small
- През 1994 г. участва на световните DMC финали в Ministry of Sound в Лондон и е избран за DJ №1 в България за първи път.
- Един от основателите на Metropolis (1997 г.) – най-големият промоутър на електронна музика у нас
- Свирил е с имена като Carl Cox, Sven Väth, John Digweed, Sasha, Jeff Mills, Ben Klock и много други
Има участия в Берлин, Лондон, Маями, Чикаго, Ню Йорк, както и в много европейски.
Съболезнования на семейството!