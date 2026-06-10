Популярната инфлуенсърка Антоанет Пепе отбеляза рождения си ден на 9 юни с изключително стилно и емоционално парти, организирано като символичен старт на нейната „нова ера“. Празненството събра най-близките ѝ хора и се превърна в истинско визуално преживяване с впечатляваща декорация, музика и лични изненади.

След кратка почивка в СПА хотел в село Баня, Пепе и съпругът ѝ Иво Карамански-младши се завърнаха в София, където той ѝ бе подготвил основната изненада – елегантно парти на покрива на столично заведение с гледка към Витоша. Локацията е била специално декорирана в тематиката на вечерта, с акцент върху ярките цветове и символика за промяна и растеж.

Две торти и много емоции

Празникът ѝ изглежда е започнал още през деня с малка домашна торта, приготвена от свекървата ѝ – Нели Сано, украсена с малини.

По-късно вечерта пък рожденичката и гостите ѝ се насладиха на по-голяма, стилна синя торта, декорирана с бита сметана в същия тон.

Синьото и лилавото са доминиращите цветове на партито и в останалата част от декорацията, като масите били обсипани с цветя и ефектни флорални акценти.

Сред най-интересните елементи на вечерта са именно цветните композиции – включително и декоративен лук (Allium), използван като акцент в аранжировките.

Снимка: https://www.instagram.com

Музика, танци и специален DJ сет

За настроението на гостите се погрижи самият Иво Карамански-младши, който отново застана зад DJ пулта след дълга пауза.

Снимка: https://www.instagram.com

Към него се присъединила и електрическата цигуларка Таня Стрингс, която добавила допълнителна емоция към вечерта с изпълнения на живо.

Снимка: https://www.instagram.com

Сред гостите бяха най-близките приятели и семейство на двойката.

На кадрите от партито прави впечатление бинта на ръката на рожденичката - през май месец тази година тя претърпя операция на кутрето на лявата си ръка. Вероятно още се възстановява от интервенцията.

Припомняме, че инфлуенсърката и майка на четири деца сподели емоционално видео, в което разказва как дълго е отлагала грижата за себе си, защото винаги е поставяла другите на първо място. Пепе споделя, че дори е имала направена снимка, която така и не е занесла за разчитане.

„Винаги има нещо по-важно от това да се погрижа за себе си“, казва тя във видеото си в Instagram.

След като разбрала, че травмата е сериозна, лекарите преценили, че ще се наложи оперативна намеса.

Повече подробности вижте тук:

Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши продължават да бъдат една от най-обсъжданите светски двойки у нас. През последните години връзката им премина през множество важни етапи – сватба, раждане на общото им дете Беатрис и публични моменти, в които и двамата открито показват семейния си живот.