/ Лайфстайл / Лица

За Антоанет Пепе неприятностите нямат край – и отново влезе в болница (ВИДЕО)

В рамките на по-малко от седмица, на инфлуенсърката два пъти се наложи да потърси медицинска помощ
24 Януари 2026
За Антоанет Пепе неприятностите нямат край – и отново влезе в болница (ВИДЕО)

Все по-вече са неприятните моменти, които спохождат напоследък Антоанет Пепе. Преди броени дни популярната инфлуенсърка и многодетна майка сподели с многобройните си последователи в социалните мрежи, че се е наложило да потърси помощ в болнично спешно отделение.

А причината е заболяване на най-малкото ѝ дете Беатрис. Оказва се, едногодишното момиченце страда от ларингоспазъм - внезапно и неволево свиване на гласните връзки, което временно затруднява или дори блокира дишането.

Инфлуенсърката Антоанет Пепе и Беатрис в болница по спешност (СНИМКИ)

Днес малката Беатрис вече е добре, но за сместка на това майка ѝ има здравословни проблеми.

Чрез видеа, споделени в профила ѝ в Instagram, Антоанет разкри във вчерашния ден, че отново ѝ се е наложило да сигне до болницата.

Този път тя търси помощта на алерголог, за да разбере дали може да приема противовъзпалителни лекарства заради предстояща медицинска интервенция.

„Докато живеех в Англия развих алергия след прием на парацетамол. Пиех го често, в резултат на което получих обрив и десет дни прекарах на легло в болница. Беше „пълен кошмар“.

Няколко часа след това половинката на Иво Карамански-младши отново се включи в социалните мрежи – този път с добрата новина, че алергия няма.

„Но имам непоносимост, което пак не е много добре, защото означава, че не мога да приемам повечето болкоуспокояващи, които се предлагат в аптеките“. И все пак, с умивка допълни, че лекарят все пак ѝ е изписал специално обезболяващо - което ще ѝ даде спокойствие преди и след процедурата.

И добавя шеговито: „Четири път съм раждала без упойка, обаче след процедурата, която ми предстои утре, ще искам да не ме боли.“

Антоанет така и не уточнява каква ще бъде интервенцията, на която е нужно да се подлага. Затова очакваме нови включвания – с най-добри новини от инфлуенсърката!

При Антоанет Пепе и Иво Карамански - 3 бюджетни рокли и детайли за червената сватба (ВИДЕО)

А как изглежда домът, в който живее Антоанет Пепе със своето семейство - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER

 

Ключови думи:
  • Джан Яман както никога не сме го виждали – нежният пират, който прегръща коне и гали котета
    Джан Яман както никога не сме го виждали – нежният пират, който прегръща коне и гали котета
  • Имен ден на 25 януари
    Имен ден на 25 януари
    Семейство
  • Марго Роби и Джейкъб Елорди – новата холивудска двойка в гореща фотосесия за Vogue
    Марго Роби и Джейкъб Елорди – новата холивудска двойка в гореща фотосесия за Vogue
  • Замисляли ли сме се защо вратите на обществените тоалетни не стигат до пода
    Замисляли ли сме се защо вратите на обществените тоалетни не стигат до пода
    Архитектура и интериор
  • Калин Терзийски: За болката на един баща и демоните на алкохола (ВИДЕО)
  • Как е изглеждала Илияна Йотова преди около 30 години? (СНИМКИ)
  • Калин Терзийски и свободата да бъдеш „различен“ : Любов, алкохол и The Doors до безкрай
  • Кой е мъжът до Илияна Йотова: Известна личност, но не в политическите среди (СНИМКИ)

Advertorial

  • Защо хидрогел маските по корейска техология се превърнаха в световен хит?
    Защо хидрогел маските по корейска техология се превърнаха в световен хит?
  • Нова мотивация, нова оферта и много нови аудиокниги през януари
    Нова мотивация, нова оферта и много нови аудиокниги през януари
  • Стабилен ръст в продажбите на Mercedes-Benz у нас
    Стабилен ръст в продажбите на Mercedes-Benz у нас
  • Ново поколение пространство за вдъхновение: Mr. Bricolage отвори най-големия си магазин в България
    Ново поколение пространство за вдъхновение: Mr. Bricolage отвори най-големия си магазин в България
Ще ви хареса
  • Как изглеждат отблизо огърлица, тиара и пръстен за 10 млн. долара (ВИДЕО)
    Как изглеждат отблизо огърлица, тиара и пръстен за 10 млн. долара (ВИДЕО)
    Видео
  • Орел, оборудван с камера, прелетя над Алпите, за да покаже пораженията от глобалното затопляне (ВИДЕО)
    Орел, оборудван с камера, прелетя над Алпите, за да покаже пораженията от глобалното затопляне (ВИДЕО)
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата