За Антоанет Пепе неприятностите нямат край – и отново влезе в болница (ВИДЕО)

Все по-вече са неприятните моменти, които спохождат напоследък Антоанет Пепе. Преди броени дни популярната инфлуенсърка и многодетна майка сподели с многобройните си последователи в социалните мрежи, че се е наложило да потърси помощ в болнично спешно отделение.

А причината е заболяване на най-малкото ѝ дете Беатрис. Оказва се, едногодишното момиченце страда от ларингоспазъм - внезапно и неволево свиване на гласните връзки, което временно затруднява или дори блокира дишането.

Днес малката Беатрис вече е добре, но за сместка на това майка ѝ има здравословни проблеми.

Чрез видеа, споделени в профила ѝ в Instagram, Антоанет разкри във вчерашния ден, че отново ѝ се е наложило да сигне до болницата.

Този път тя търси помощта на алерголог, за да разбере дали може да приема противовъзпалителни лекарства заради предстояща медицинска интервенция.

„Докато живеех в Англия развих алергия след прием на парацетамол. Пиех го често, в резултат на което получих обрив и десет дни прекарах на легло в болница. Беше „пълен кошмар“.

Няколко часа след това половинката на Иво Карамански-младши отново се включи в социалните мрежи – този път с добрата новина, че алергия няма.

„Но имам непоносимост, което пак не е много добре, защото означава, че не мога да приемам повечето болкоуспокояващи, които се предлагат в аптеките“. И все пак, с умивка допълни, че лекарят все пак ѝ е изписал специално обезболяващо - което ще ѝ даде спокойствие преди и след процедурата.

И добавя шеговито: „Четири път съм раждала без упойка, обаче след процедурата, която ми предстои утре, ще искам да не ме боли.“

Антоанет така и не уточнява каква ще бъде интервенцията, на която е нужно да се подлага. Затова очакваме нови включвания – с най-добри новини от инфлуенсърката!

