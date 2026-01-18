Инфлуенсърката и бизнес дама Емилия Лозанова отбеляза своя рожден ден с елегантно и стилно парти в столично заведение. Тя навърши 29 години. А купонът продължи в нощен клуб.

Темата на празненството бе черно и червено, а атмосферата – изискана, секси и изпълнена с настроение. За специалния си ден Емилия покани най-близките си приятелки, с които сподели вечер, изпълнена със смях, танци и незабравими моменти.

Ретро рожден ден

Емилия бе истинска фатална жена – облечена в къса червена рокля по тялото, с елегантна ретро прическа и перли като бижута, които завършваха визията ѝ с класическа нотка. Рожденичката не спря да се усмихва и да се забавлява, а купонът продължи до късно през нощта.

Снимка: Instagram

Сред гостите бяха инфлуенсърката Галя Симеонова, гримьорката Меди Христова, както и още близки до рожденичката дами. Галя Симеонова съвсем наскоро беше сред гостите и на първия рожден ден на Боян – малкия син на Бачорски.

Въпреки личния си празник, Емилия неведнъж е споделяла, че най-важният рожден ден за нея остава този на дъщеря ѝ – Емели Бачорски. Затова и всяка година тя влага още повече старание и внимание в организацията на нейния празник.

Малката принцеса навърши 6 години през август 2025 г., а рожденият ѝ ден бе отбелязан с истинска приказка в бяло и бебешко розово. За поредна година Емилия организира впечатляващо тържество, което очарова всички гости. Майка и дъщеря бяха облечени в розови рокли и направиха професионална фотосесия, а един от най-обсъжданите кадри показа Емели, седнала върху огромна триетажна торта.

На празника присъстваха и бащата на Емели – Даниел Бачорски, съпругата му Атанасия, както и двете им деца – Даниел и Боян, които също споделиха радостта от специалния ден.

Какво е мнението на Емилия за сватбата на Даниел Бачорски и Атанасия - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER