/ Лайфстайл / Лица

Антоанет Пепе и Беатрис в болница по спешност: Ето каква е причината (СНИМКИ)

„Мислех си, че с четвърто дете ще бъде най-лесно, но…“, заявява Пепе
19 Януари 2026
LadyZone.bg
Антоанет Пепе и Беатрис в болница по спешност: Ето каква е причината (СНИМКИ)

Популярната инфлуенсърка и многодетна майка Антоанет Пепе премина през истински кошмар през последните дни. А неприятната ситуация е свързана с най-малкото дете на Пепе – Беатрис.

Малката Бети прави ларингоспазъм. А малко сле това е приета по спешност в болнично заведение след рязко влошаване на здравословното състояние.

„Мислех си, че с четвърто дете ще бъде най-лесно, но…“, заявява Пепе в своя Instagram профил. В историята на социалната мрежа тя обяснява какво се  еслучило през изминалите няколко дни. 

При Антоанет Пепе и Иво Карамански - 3 бюджетни рокли и детайли за червената сватба (ВИДЕО)

От домашно лечение до кислородна маска

Всичко започва с диагноза, която може да изплаши много родители – ларингоспазъм. По лекарска дефиниция това е внезапно и неволево свиване на гласните връзки, което временно затруднява или дори блокира дишането, съпроводено с мъчително усещане за задушаване.

След спешна консултация с медицински лица, Пепе и близките й се надяват, че ситуацията ще бъде овладяна в домашни условия. Планът е включвал инхалации и прием на медикаменти, но за съжаление, състоянието на Беатрис не се подобрява.

24 часа по-късно ситуацията става критична. Пепе и детето са приети по спешност в болница, където лекарите реагират мигновено. На малката Беатрис веднага е поставен кислород и са започнати интензивни инхалации под постоянен медицински контрол.

Какво трябва да знаят родителите за ларингоспазма?

Снимка: Instagram.com/antoinettepepe/

Случаят на Антоанет Пепе е важно напомняне колко бързо могат да се променят нещата при малките деца. Ларингоспазмът често се появява внезапно, обикновено през нощта, и може да бъде провокиран от вирусна инфекция, алергия или силен плач.

Снимка: Instagram.com/antoinettepepe/

Припомняме, че Антоанет Пепе е майка на четири деца от три различни връзки, като често тя споделя открито предизвикателствата и радостите на голямото си семейство. Първите й две дъщери, София и Сиена, са от брака й с датчанина Филип, с когото тя живя дълги години в Дания. След завръщането си в България и раздялата с него, тя стана майка за трети път на сина си Матиас, чийто баща е популярният влогър Филяка. Най-новото попълнение в семейството е малката Беатрис, която се роди през юли 2024 г. Тя е първото общо дете на Антоанет и настоящия й съпруг Иво Карамански-младши.

Повече за сватбата на Ети и Иво, която успя да развълнува много хора - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER

Ключови думи:
  • Кейти Сегал на 72 години - как изглежда днес звездата от „Женени с деца“ (СНИМКИ)
    Кейти Сегал на 72 години - как изглежда днес звездата от „Женени с деца“ (СНИМКИ)
  • Кога е междусрочната ваканция на учениците?
    Кога е междусрочната ваканция на учениците?
    Семейство
  • Меган Маркъл отвори вратите на дома си в Калифорния – семейно щастие сред безгрижие и лукс
    Меган Маркъл отвори вратите на дома си в Калифорния – семейно щастие сред безгрижие и лукс
  • Едгар Алън По ~ Всичко това, което виждаме, е сън в съня (СНИМКИ)
    Едгар Алън По ~ Всичко това, което виждаме, е сън в съня (СНИМКИ)
  • 8 мощни натурални aнтибиотика, които имате вкъщи (СНИМКИ)
    Диети
  • Да кажеш „ДА“ след 43 отказа: Упорството на един влюбен мъж (СНИМКИ)
    Свят
  • Мисъл на деня от Михаил Литвак
    Мисъл на деня
  • Мисъл на деня от Екхарт Толе
    Мисъл на деня

Advertorial

  • В началото на годината си обещаваме грижа. После идва ежедневието
    В началото на годината си обещаваме грижа. После идва ежедневието
  • Как да намалим разходите си чрез по-умно пазаруване
    Как да намалим разходите си чрез по-умно пазаруване
  • Капсулен гардероб за пролетта – как да изглеждаме стилно с по-малко дрехи?
    Капсулен гардероб за пролетта – как да изглеждаме стилно с по-малко дрехи?
  • Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна
    Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна
Ще ви хареса
  • Рокли за изяждане (ВИДЕО)
    Рокли за изяждане (ВИДЕО)
    Видео
  • Невероятно красиви макове привличат хиляди край езерото Елсинор, Калифорния (ВИДЕО)
    Невероятно красиви макове привличат хиляди край езерото Елсинор, Калифорния (ВИДЕО)
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата