Антоанета Пепелджийска, позната като Антоанет Пепе, неведнъж е доказвала, че обича да прави нещата по свой собствен начин. Точно затова, сватбата на инфлуенсърката и Иво Карамански предизвика истинска вълна от реакции и коментари.

И тук е моментът да забравите за класическата бяла приказка. Тяхната сватба беше бляскава, провокативна и изцяло в... червено! Отидохме на гости в новия дом на Антоанет и Иво, за да ни споделят детайли около червената си сватбена приказка.

Сватбата на Антоанет Пепе и Иво Карамански

Сватба в червено

Три булчински рокли

Младоженец в бяло

Когато си представяме булка, в ума ни изниква една бяла рокля, но Пепе реши да наруши някои приети норми. Тя имаше три булчински рокли.

„Аз съм суетна за други неща“, казва тя за своя избор.

Инфлуенсърката не държи роклите й да бъдат скъпи, но настоява за това да й подхождат на фигурата. Точно това съветва и бъдещите булки - да залагат на рокли, които са подходящи за структурата на тялото им.

„Всичките ми рокли са в ниския ценови клас“, споделя Пепе.

Лютите чушки и феникса са сред онези детайли, които превръщат сватбения ден в незабравимо събитие, както за младоженците, така и за гостите им. Повече за тяхната символика вижте в репортаж за предаването COOLt на 4 октомври от 16:00 ч.

Пепе обяснява, че толкова различна сватба изисква подготовка и добър екип, а за своя празник тя има второто. Инфлуенсърката се заема с организацията, но работи с екип. Пепе доста се забавя с разясняването на детайлите около сватбата. Всичко се случва в последните седмици преди сватбения ден – 8 септември.

А Иво Карамански? Той признава, че е останал изключително приятно изненадан.

„В момента се радвам, че не съм участвал, защото останах изненадан толкова, колкото и гостите“, призна Иво.

Дрескодът на гостите

Сватбата на Пепе и Иво беше уникална не само заради булката и младоженеца. Дрескодът е бил задължителен и за гостите. Всички поканени са били предупредени да бъдат облечени в по-тъмни цветове и не толкова искрящи тонове. Затова на снимките от сватбата всички - и гости, и роднини, и младоженци, са в подходящ цветови баланс.

Антоанет не променя личния си стил и залага на своя вкус – тя е участвала и в избора на костюма на Иво. Той е шит по поръча и е направен специално по вкуса на младоженците.

Повече детайли около сватбата на Пепе и Иво вижте във видеото тук:

Животът след сватбата

Припомняме, че Антоанет и Иво имат дъщеря на име Беатрис. Съвсем наскоро тя навърши 1 годинка. Пепе е майка на още три деца – София, Сиена и Матиас. Двете й дъщери са от датчанина Филип, Матиас е син на ютубъра Филяка. Повече за първия рожден ден на малката Беатрис вижте тук:

Гледайте цялото видео за подробности.



