Една от най-дългоочакваните инфлуенсърски сватби стана факт на 8 септември 2025 г. Антоанет Пепе и Иво Карамански отпразнуваха своето голямо „ДА“ с пищно празненство.

Пепе блестеше в ефирна булчинска дантелена рокля с дълъг шлейф, а любимият й Иво бе избрал елегантен костюм в цвят слонова кост, комбиниран с бяла риза и червена папионка.

Сватба като по филмите

Бяла рокля с дантелени ръкави

Костюм в цвят слонова кост

Шумно парти с много интересни танци и музика

Снимка: Instagram

Тържеството беше в изтънчено съчетание от златно и модерното бордо с лилав подтон. Сред гостите се откроиха популярни лица в социалните мрежи като Галя Симеонова, Теа Минкова, Мона Гочева и Даниел Петканов.

Тайно подписване на граждански брак

Малко преди това бляскаво празненство, на 6 октомври 2024 г., Пепе и Иво тайнствено сключиха граждански брак в тесен семеен кръг — само с децата и най-близките. Подписването е било тихо и интимно, а сватбата абсолютна противоположност – емоционална и пищна.

Антоанет и Иво

Запознанството на двамата се случва преди повече от 10 години, когато Пепе работи като хостеса в заведение, в което Иво ходи често с приятели. Любовта им не пламва веднага. Тогава и двамата са на различни етапи в животите си.

След първите случайни срещи пътищата им се разделят за дълго, но съдбата има свой план. През 2022 година, вече по-зрели и с натрупан житейски опит, Пепе и Иво отново се преоткриват. Този път искрата не закъснява – връзката им се развива бързо.

Любовта им е поставена на изпитание от трудности и предизвикателства, но именно те ги сближават още повече. А най-голямото им общо щастие идва през юли 2024 г., когато на бял свят се появява малката Беатрис. Това е първото дете на Иво и четвърто на Пепе.

Припомняме, че Антоанет има общо три момиченца и едно момче. Най-голямата й дъщеря е София, тя има и по-малка сестра Сиена. Двете са от първия брак на Пепе с датчанина Филип. От връзката си с Филип Стоянов – Филяка, Антоанет има син Матиас. Пепе и настоящият й съпруг Иво Карамански-младши посрещат дъщеричката си Беатрис, която поставя ново и щастливо начало в техния семеен живот.

Какво е любовта за Антоанет Пепе и Иво Карамански - вижте във видеото тук:

