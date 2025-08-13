Теа и Наум Шопов празнуват годишнина по уникален начин. Двамата избират да отбележат 13 години заедно във Флоренция.

„С годините се обичаме все повече, защото все по-добре се учим да се обичаме“, пише Теа в своя Instagram профил.

Във Флоренция двамата са сами, без Амая. Празнуват любовта по свой начин. Това не е обикновено пътуване за тях, а приключенско време за Наум, който е голям почитател на високите скорости и колите. На снимките от тяхното пътуване се вижда, че двамата са прекарали време на картинг писта, вечеряли са в луксозен ресторант и са се наслаждавали на компанията на любимия човек.

В публикацията за семейния повод Теа разказва за нормалните неща в една дълга връзка. Както много други семейства в това на Теа и Наум също възникват „гранде“ скандали. За двамата обаче най-важното остава да продължат да вярват в думата „НИЕ“. Едно от най-ценните неща за тях е това да мислят в перспектива заедно.

„Днес е нашият ден“, казва Теа.

Теа и Наум Шопов

Отношенията на Теа и Наум започват още в гимназията. Романтичната част в тях обаче идва след случайна среща в тунела до Софийски университет. Започват да си пишат дълго през нощта, а първата среща след „дибола“ на чатове води до съвместен живот едва две седмици по-късно, период, през който често редуват това в кой дом да спят.

Двамата все още не са правили сватбена церемония, но въпреки това отбелязват началото на романтичната си връзка с пътуване до Флоренция. През юли 2018 г., след годежа, Теа споделя, че нямат конкретен план за сватбата. По-късно през 2018 г., двойката обяснява, че годежът е станал на рождения ден на Теа, но отново уточняват, че все още нямат сериозни планове за сватбата. През септември 2024 г., Теа споделя във видео, че вече искат „малка кокетна сватба“, която включва не само граждански, но и църковен обред, както и парти, на което да празнуват любовта си заедно с най-близките си хора.

13 години заедно

Ако става въпрос за 13 години от сватбата, тогаватя има символично име. Често я наричат дантелена сватба, сочи The knot.

Символика на дантелата – изтънчена красота, сложност и внимателно преплетени нишки, символ на силна и хармонична връзка.

Традиционен подарък – дантела.

Съвременен подарък – текстил, фалшива кожа или меко палто.

Цвят на годишнината – бял, чистота, ново начало, хармония.

Камък-символ – цитрин, свързван с радост, оптимизъм и просперитет.

Цвете-символ – хризантема, символ на вярност и дълголетие.

