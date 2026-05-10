„След пет години, след като загубих лявата си ръка в катастрофа, най-накрая събрах сили и смелост да се върна към спорта.“ С тези думи Иво Карамански развълнува последователите си в социалните мрежи, споделяйки, че отново тренира във фитнес залата – нещо, което дълго време е изглеждало почти невъзможно за него.

В публикацията си той благодари на своя треньор за подкрепата и търпението, както и на специалистите, изработили протезата, благодарение на която отново може да прави упражнения.

„Този път ме научи, че границите често са само в съзнанието ни, а когато до теб стоят правилните хора, дори най-трудният път става възможен“, пише още той под видеото.

През април тази година той обяви и че се завръща към своята страст - музиката. Какви проекти подготвя - предстои да разберем.

Тежкият инцидент се случва преди около пет години в Нидерландия, където Иво живее по това време. След катастрофата той губи лявата си ръка и преминава през дълъг период на операции, рехабилитация и адаптация към новия си начин на живот. По-късно самият той разказва, че е шофирал с много висока скорост и е изгубил контрол над автомобила.

В интервю за bTV Иво признава, че още в секундата след удара е осъзнал колко тежки са последствията. „Излязох сам от колата през прозореца. В секундата, когато я видях, знаех, че няма да имам ръка“, споделя той.

След инцидента Карамански се прибира в България, където започва усилена рехабилитация и работа с модерна протеза. По информация от публикации по темата, възстановяването му продължава месеци наред, а близките му са до него през целия процес.

През последните години Иво неведнъж е говорил открито за трудния период след катастрофата и за това как именно тогава е преосмислил живота си. „Оцених живота, защото видях за колко малко може да го нямаш“, казва той в емоционално интервю за „Търси се“.

Любовта също идва в един от най-тежките му моменти. Именно след катастрофата започва връзката му с инфлуенсърката Антоанет Пепе. Двамата се познават от години, но отношенията им се задълбочават по-късно, когато и двамата преминават през труден период в живота си.

През 2024 г. двойката посрещна и първото си дете – малката Беатрис. В свои интервюта Иво не крие, че семейството му е сред най-големите му опори след инцидента.

Припомняме, че през септември 2025 г. двойката вдигна пищна сватба в бордо, за която всички говориха. Половинката му покани всичките си бивши на празненството, а останалите гости бяха едни от най-разпознаваемите лица у нас.