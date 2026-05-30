Попфолк певицата Мария развълнува последователите си в социалните мрежи с емоционална публикация, посветена на нейната дъщеря Марая. Поводът е специален момент от живота на младото момиче, а кадрите, които изпълнителката сподели, събраха множество поздравления и мили думи.

На снимките Марая впечатлява с изключително елегантна визия в дълга бална рокля в наситен бордо нюанс. Дизайнер на визията е Борче Ристовски. Тоалетът е обсипан с фини бляскави детайли, които подчертават празничното настроение на вечерта.

Като завършек на аутфита тя е избрала ефектно пухкаво шал-наметало, което придава допълнителна доза блясък и драматичност.

Внимание привличат и внимателно подбраните аксесоари. Марая носи двойно колие с емблематичните детелини на Van Cleef & Arpels, както и златни гривни и обеци от световноизвестния бранд. Сред тях се открояват и характерните бордо детелини, които хармонично допълват цвета на роклята, както и часовник с кожена каишка, отново във водещия цвят.

За чанта младата дама е избрала Mini Kelly на Hermès в същия бордо нюанс, а дългата ѝ коса е оформена на меки вълни. Визията е завършена с черни сандали на висок ток със затворени пръсти.

От Instagram Stories на Мария става ясно, че певицата, дъщеря ѝ Марая и съпругът ѝ Теодор Петков са присъствали на лично тържество по повод абитуриентския бал на друго момиче. Разбира се, гостите на събитието се насладиха на песните на попфолк певицата.

Въпреки че събитието не е посветено на самата Марая, кадрите показват колко емоционален е този период за семейството.

Към снимките Мария написа прочувствени думи:

„Гост съм била на толкова лични събития и съм плакала от щастие с всеки един, но когато това е сърцето ти нещата са съвсем различни… Споделям ви един от най-силно емоционалните моменти в моя живот!“

Публикацията бързо предизвика вълна от реакции, а почитатели на певицата не пропуснаха да отбележат колко пораснала и стилна изглежда Марая. Мнозина пожелаха на младото момиче здраве, успехи и сбъднати мечти по новия път, който предстои пред нея.

Какво следва за Марая след абитуриентския бал?

Дъщерята на изпълнителката Мария завършва средното си образование тази година в Англо-американското училище в столицата. Първоначалните планове на Марая Андонова е да учи в Дубай, но заради войната в Близкия изток те се променят.

Младото момиче е отправило поглед към Милано, където ще учи бизнес администрация или арт дизайн, споделя в интервю певицата през март месец тази година.