Попфолк певицата Мария не спира да напомня за себе си и за зашеметяващата форма, която успява да поддържа вече години наред. Все по-често тя доказва, че дисциплината е нейна втора природа, а резултатите са повече от видими.

Често обаче не си даваме сметка за това, че зад перфектните кадри по бельо стои режим, който мнозина биха нарекли „екстремен“. Певицата публикува поредица от провокативни и секси снимки в своя Instagram профил, на които се вижда, че тя наистина не допуска да развали перфектата си визия.

Припомняме, че неотдавна Мария сподели в предаването „Преди обед“, че спазва стриктно хранителен режим и често се тегли на кантара, за да бъде досатътчно прецизна в проследяването на килограмите си.

„Това не е половин кило, най-много 500 грама!“, беше култувата фраза, която Мария използва в свое интервю. В този контекст изпълнителката на „Твоите 100 лица“ призна, че измерва абсолютно всичко в грамове и не допуска случайности, когато става въпрос за теглото ѝ.

Всяка сутрин тя се тегли чисто гола в банята, за да следи формата си с хирургическа прецизност. Преди заснемането на нов видеоклип контролът става още по-сериозен.

„Знам тениската ми колко грама е, колко грама са бикините ми, колко грама е косата ми, гърдите ми колко грама са... Всичко знам и винаги ми е на грамажи!“, споделя откровено певицата.

Теглото на Мария варира в границите между 40 и 41,5 килограма при височина от 160 см – цифри, които предизвикват едновременно възхищение и въпроси.

Трета сватба и нов живот на Корфу

Личният живот на певицата остава не по-малко обсъждан. Мария внася яснота около семейния си статус, разкривайки, че сватбата ѝ с Теодор е трета по ред, а не четвърта, както се спекулира в медиите. Тя споделя за новия си живот на гръцкия остров Корфу и признава, че най-накрая е срещнала мъжа на живота си.

Неотдавна, на 13 януари певицата посрещна своя 44-ти рожден ден. Празникът започва още в полунощ с благодарности към съпруга и семейството ѝ, придружени от кадри, които ясно показват, че за Мария възрастта е просто едно число, макар и по-голямо от тези, които кантарът на певицата изписва през последните години.

