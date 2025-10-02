"Това не е половин кило, най-много 500 грама!" Тази фраза на фолк певицата Мария, която е седмичен коментатор, заедно с проф. Мермерски в "Преди обед", се превърна в тотален хит в социалните мрежи. Каква обаче е истината зад това изказване?

Оказва се, че певицата измерва всичко в грамове. Всяка сутрин изпълнителката на "Твоите 100 лица" се мери без дрехи в банята. Винаги, преди да записва видеоклип, тя спазва строг режим, за да е в максимално добра форма.

"И когато става дума за килограми, това ми бърка в мозъка! Знам тениската ми колко грама е, колко грама са бикините ми, колко грама е косата ми, ако имам допълнителна, гърдите ми колко грама са... Всичко знам и винаги ми е на грамажи!"

Теглото на фолк певицата е нещо, за което мнозина могат да й завидят - варира между 40 и 41,5 килограми, на височина 160 см.

Двамата с професор Мермерски обсъждат актуалните теми в "Преди обед". По тази причина успяха да опитат и космическа храна в студиото на предаването - дехидратирани ягоди, чедър и българско сирене. Обемът на тези храни, когато са за космонавти, е около 4 пъти по-малък от този, който сме свикнали да виждаме в магазинните мрежи, например.

Още забавни изказвания на двамата събрахме тук:

Наскоро фолк певицата се омъжи, като това стана повод за още спекулации по неин адрес. Тя разкри, че сватбата й с Теодор е трета по ред, а не четвърта, както споделиха редица медии. Тя разказва и за новия си живот на гръцкия остров Корфу, където живее с вече законния си съпруг.

Сватбата на Мария и Теодор се превърна в една от най-обсъжданите теми, а слуховете около нея бяха многобройни. Тя сподели, че най-накрай е срещнала мъжа на живота си и че особено много харесва родителите му.

Тя разказва, че първата им среща е била на 10 май 2025 г., а слуховете, че са били заедно преди това, са абсолютно неверни. След вечеря и питие, двамата решават да се приберат заедно и от този момент не са се разделяли. Певицата е категорична, че за първи път в живота си може да бъде себе си. В предишни връзки тя е правила дълги прекъсвания в кариерата си, този път обаче Мария е приета такава, каквато е, и няма да се отказва от музиката.

