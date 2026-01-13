Мария посрещна своя 44-ти рожден ден, заобиколена от рози. Попфолк певицата започна още една лична година, като приветства празника си още от предходния ден с нов хит и разбира се, много вдъхновение и любов.

В първите минути след 00 ч., когато започна новият ден, певицата сподели поредица от кадри, с които изрази благодарностите си към любимите си хора. Снимките, на които Мария позира по бельо, изглежда са от професионална фотосесия, а измежду тях се вижда видео от романтична изненада в дома ѝ - няколко красиви цветни кутии, с червени и бели рози, които изписват името ѝ.

Под публикацията си певицата написа:

"Благодаря на моят съпруг и на моето семейство за изминалата и си пожелавам тази да бъде още по-здрава, успешна и красива. Благодаря и на всички вас! Обичам ви!"

Любов и семейство

Певицата изненада всички, като разкри, че сватбата ѝ с Теодор е трета по ред, а не четвърта, както се спекулираше преди месеци в медиите. Тя сподели и за новия си живот на гръцкия остров Корфу, където живее с половинката си.

Сватбата на Мария и Теодор се превърна в една от най-обсъжданите теми през лятото на 2025 г., а слуховете около нея бяха многобройни. В първото си телевизионно интервю за предаването „Преди обед“, певицата реши да внесе яснота и да развенчае някои от митовете. В откровения си разговор тя сподели, че най-накрай е срещнала мъжа на живота си и че особено много харесва родителите му.

Припомняме, че двойката бързо вдигна сватба, само няколко месеца след първата им среща, за която разкрива, че е била на 10 май 2025 г., а гръцката им сватба - през август.

Снимка: https://www.instagram.com

„Ние излязохме на първа среща и аз повече не се прибрах“, признава Мария с широка усмивка.

Неотлъчно до нея беше и порасналата Марая - единствената ѝ дъщеря, плод на брака на певицата с Димитър Андонов през 2006 г.

Модно вдъхновение

Мария не е само една от най-успешните поп-фолк изпълнителки в България - тя е и истинска модна икона, както показва ясно в Instagram профила си. Със своите над 1 милион последователи тя се превръща в моден ориентир за много от младите момичета в България.

Стилът ѝ често е елегантно женствен и изискан, с акцент върху силуета и детайла - от впечатляващи вечерни тоалети до шикозни летни визии. Не става ясно дали тя се възползва от помощта на професионален стилист или просто има моден усет, но въпреки това, тя винаги е в крак с тенденциите. Певицата често е облечена в едни от най-популярните марки, които са се утвърдили на пазара през последните десетилетия.

Как поддържа перфектната си форма?

Оказва се, че певицата измерва всичко в грамове. Всяка сутрин изпълнителката на "Твоите 100 лица" се мери без дрехи в банята. Винаги, преди да записва видеоклип, тя спазва строг режим, за да е в максимално добра форма.

"И когато става дума за килограми, това ми бърка в мозъка! Знам тениската ми колко грама е, колко грама са бикините ми, колко грама е косата ми, ако имам допълнителна, гърдите ми колко грама са... Всичко знам и винаги ми е на грамажи!"

Теглото на фолк певицата е нещо, за което мнозина могат да й завидят - варира между 40 и 41,5 кг, а на височина - 160 см.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER