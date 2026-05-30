Световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка стартира убедително участието си на „Ролан Гарос“, след като победи испанката Хесика Боусас Манейро с 6:4, 6:2 и си осигури място във втория кръг на турнира.

Освен с играта си обаче, беларуската тенисистка привлече вниманието и с впечатляващата си визия на корта. На фона на високите температури в Париж Сабаленка се появи със специален екип на Nike и бижута с общо над 200 карата скъпоценни камъни, сред които и 23 карата диаманти.

„Не обичам да се отпускам. Обичам да се предизвиквам“, засмя се Сабаленка, когато я попитаха за визията ѝ на корта.

Още преди началото на турнира тенисистката загатна в социалните мрежи за новата си визия. Тя избра многопластов спортен тоалет с дишаща черна мрежеста материя върху червена рокля, допълнен от червени акценти по деколтето и маникюра.

Според Сабаленка комфортът е бил водещ при избора на екипа.

„Роклята е супер лека, сякаш не я усещам върху себе си“, обясни тя. Тенисистката

„Мислех си, че ще е супер секси, ако нося черно, но не ми отива като цвят, така че се чувствам наистина удобно.“

Истинският акцент обаче бяха бижутата, създадени специално за нея от спонсора Material Good. Комплектът включва три колиета и обеци, изработени от „над 200 карата гранати и 23 карата диаманти“, вдъхновени от характерния червен цвят на клей кортовете в Париж.

По време на мача Сабаленка носеше две от колиетата, като признава, че тежестта им не ѝ създава никакъв дискомфорт.

„Не усещам тежестта му наистина, но мога да си представя как изглежда за останалите“, каза Сабаленка.

За тенисистката външният вид е част от увереността, която носи на корта.

„За мен е важно да изглеждам добре. Ако се чувствам добре, се представям по-добре и се чувствам страхотно.“

Тази нагласа идва в момент, когато Сабаленка е подложена на сериозни очаквания. След като достигна до четвъртфиналите в Мадрид и отпадна в третия кръг в Рим, световната №1 пристигна в Париж с амбицията да подобри представянето си и да се бори за титлата.

Кой пази диамантите на Сабаленка?

С толкова скъпи бижута неизбежно идва и въпросът за сигурността. А отговорът на тенисистката предизвика усмивки сред журналистите.

„Годеникът ми е нещо като моя охрана“, засмя се тя. „Имам си екип. Имам Джейсън и моя физиотерапевт, който тренира жиу-жицу, така че се чувствам доста сигурна, докато се разхождам.“

След победата над французойката Елза Жакмо, Сабаленка вече си осигури място в третия кръг на „Ролан Гарос“. Там ще се изправи срещу Дария Касаткина в един от най-очакваните двубои от програмата, докато продължава битката си за първа титла от турнира в Париж.