Сватбеният сезон винаги носи радост, красиви приготовления, официално облекло и една малка, но много често срещана дилема: колко пари да сложим в плик? Това е въпрос, който почти всеки гост си задава преди сватба. Не е ли малко? Не е ли твърде много? Колко се подарява, ако отивате сами, колко, ако сте двойка, и колко, ако сте кум или най-близък роднина?

В България няма официално правило, но има неписан сватбен кодекс. Сумата обикновено зависи от няколко неща: колко сте близки с младоженците, дали отивате сами или като двойка, дали сте част от близкото семейство, но и от реалните ви финансови възможности.

Колко пари се подаряват в плик за сватба?

Ако не си близък с младоженците

Ако не сте много близки с младоженците, но сте поканени като приятел, познат или гост от по-широк кръг, обикновено се счита, че сумата е около 50 евро на човек. Ако отивате като двойка - около 100 евро.

Ако си по-близък приятел

За по-близки приятели сумата обикновено е малко по-висока. Най-често се дават от 70 до 100 евро на човек или от 150 до 200 евро, ако отивате като двойка.

Това не се отнася само до „цената на куверта“, но и до близостта, годините приятелство и желанието да се даде на младоженците нещо, което ще им помогне в началото на съвместния им живот.

Ако си роднина

При роднините очакванията са по-високи, особено ако семействата са близки. В такива случаи най-често се мисли за 100 евро на човек, а ако отивате семейно, сумата може да достигне от 200 до 300 евро, понякога и повече.

Въпреки това, и тук важи едно важно правило: близостта не бива да ви оказва финансов натиск.

Ако си брат, сестра, леля, чичо или много близък роднина

Близките роднини често подаряват по-големи суми пари, защото възприемат сватбата като семейно събитие. В този кръг сумата често започва от 300 евро или повече, в зависимост от семейната традиция и възможностите. Някои семейства дават допълнителен подарък в допълнение към плика, но това не е правило - важно е да бъде подарено с любов, а не като задължение.

Ако си кум, кума или шафер

Кумата и кумът имат специална роля на сватбата, поради което това е най-чувствителната категория. Те не са „обикновени гости“, а хора със символично и семейно значение за младоженците.

Най-често сумата в плика варира от 300 до 500 евро, а в някои семейства дори повече. Важно е обаче да се има предвид, че кумовете често имат и други разходи - дрехи, прическа, грим, пътуване, подаръци или организационни отговорности. Следователно, сумата трябва да бъде достойна, но реалистична.

Ако си колега от работата

Ако сте поканени като колега и не сте твърде близки с младоженците, обикновено е достатъчно около 50 евро на човек.

Ако отивате като група колеги, добър вариант е да се съберете за общ подарък или общ плик. По този начин подаръкът изглежда по-солиден и никой не е изложен на неприятен финансов натиск.

Ако не можеш да присъстваш на сватбата

Ако сте близки с младоженците, пак е хубаво да изпратите картичка, символичен подарък или плик, но сумата може да е по-малка от тази, която бихте дали, ако присъствахте.

Ако не сте много близки, един искрен поздрав и мил жест са достатъчни.

Най-важното правило: не давайте повече, отколкото можете да си позволите. Сватбеният плик не трябва да бъде състезание. Въпросът не е кой е дал повече, а кой е дошъл с искрена радост и уважение. Никоя сватба не бива да ви поставя във финансов стрес.