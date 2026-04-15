Жена хвърля големи количества банкноти от балкон на висок блок. Това накарало тълп от хора да се събере в очакване на паднали пари.

Видеоклипове, разпространени най-вече във Facebook, показват жената, която е на средна възраст, да стои на балкон и многократно да хвърля пачки банкноти от 1000 и 500 хонконгски долара. Банкнотите се разнасяли из жилищния комплекс и близките тротоари, докато минувачите се втурвали да ги събират. Инцидентът е станал в Хесин Синху Сити, Шанту.

Свидетели твърдят, че въпросната сума е надхвърлила 1 милион хонконгски долара (близо 108 200 евро), въпреки че точната сума не е потвърдена. В онлайн коментатори се изтъква, че необичайният казус възникнал след домашен спор. Предполага се, че жената е разпиляла парите след караница със съпруга си.

Местен жител споделя за Daily mail, че банкнотите са се носели във въздуха, кацайки както вътре в жилищния комплекс, така и край пътя. „Някои събраха големи пачки“, продължи той.

Продавач от околността съобщава, че също е взел няколко банкноти. „Първоначално си помислих, че са фалшиви, но след като проверих, осъзнах, че са истински банкноти от 1000 и 500 хонконгски долара“, казва той, добавяйки, че жената изглежда е продължила да хвърля пари около 20 минути, преди полицията да бъде уведомена.

Служители по управление на имоти в град Синху потвърждават инцидента за изданието, заявявайки, че някои жители са предали събраните от тях пари и че банкнотите са автентични. Мотивът за деянието и общата сума остават неясн, според разследващите.