Жена от Великобритания се оказа най-богатият човека на планетата и в историята. Това е така поне на теория, след като по погрешка в подаръчна карта за кафе се появила сума от над 63 квадрилиона паунда.

Софи Даунинг от Нотингам получила за Коледа ваучер за 10 паунда за известна верига кафенета в Обединеното кралство. Когато миналата седмица решила да си купи матча лате по време на обедната почивка, на касата се появила изумителна сума – балансът по картата ѝ показвал над £63 000 000 000 000 000.

Това е числото 63 с 15 нули след него – или хиляда трилиона. На практика това я прави около 100 000 пъти по-богата от Илон Мъск. Сумата дори надвишава приблизително 670 пъти стойността на цялата световна икономика. Единственият „проблем“ е, че парите могат да бъдат похарчени само за кафе и кроасани.

Снимка: iStock/Facebook

29-годишната Софи разказва, че служителят на касата бил напълно объркан. „Лицето му издаваше огромна изненада и сякаш казваше „Какво?“. Появи се огромно число на екрана. Каза, че никога не е виждал подобно нещо, но че мога да си я задържа“, споделя тя. Истински осъзнала какво се случва едва когато получила касовата бележка. „Помислих си – това е лудост.“

Няколко дни по-късно тя отново използвала картата и балансът продължавал да показва десетки квадрилиони. Въпреки това Софи решила да не злоупотребява с очевидната техническа грешка.

Снимка: iStock/Facebook

„Може би са сканирали грешен баркод, който се е превърнал в баланс“, предполага тя. „Бих могла да изкупя всичко от магазина, но не искам да прекалявам. Щеше да е по-добре, ако беше различна подаръчна карта“, шегува се тя.

Засега от кафенето не са се свързали с нея по повод необичайния баланс. А Софи остава с най-голямото богатство в света – което може да похарчи единствено за матча лате и кроасани.

Снимка: iStock/Facebook

Разгледайте снимките в Галерията.



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER