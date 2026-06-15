Джовани Рейна превърна първия си мач на Мондиал 2026 в личен празник. 23-годишният американски национал сложи финалния акцент при победата на САЩ с 4:1 над Парагвай, но не само голът му влезе в заглавията — а начинът, по който го отпразнува.

В 97-ата минута Рейна отбеляза след впечатляваща атака, завършвайки с красив удар с външната част на ходилото — т.нар. тривела. Секунди по-късно той пъхна топката под фланелката си, имитирайки бременно коремче, а след това сложи палеца си в устата като бебе. Така Рейна разкри пред света, че съпругата му Клои очаква първото им дете.

„Знам от няколко месеца и чаках перфектния момент“, каза футболистът след мача. „Това просто ми се стори правилният момент.“

Снимка: Инстаграм

Новината превърна попадението му в един от най-емоционалните моменти от началото на турнира. За Рейна това беше не просто първи гол на световно първенство, а символично начало на нова глава — както в кариерата му, така и в личния му живот.

Коя е Клои Рейна?

Съпругата на Джио Рейна е Клои Ортолано, която след брака им носи фамилията Рейна. Тя не е просто „жената до футболиста“ — Клои също има сериозна футболна биография.

Снимка: Инстаграм

Родена е в Норуолк, Кънектикът, и е играла футбол в Providence College, където е била част от женския отбор на университета. На терена е действала като халф и защитник, а в колежанската си кариера записва хиляди минути игра.

Клои завършва маркетинг и предпочита по-дискретен публичен образ. Тя не търси постоянно медийно внимание, но интересът към нея нарасна значително след емоционалното празнуване на Рейна срещу Парагвай.

Двойката се сгодява през 2024 г., а през юли 2025 г. двамата се женят в Таритаун, Ню Йорк. Година по-късно Рейна избра най-голямата футболна сцена, за да съобщи следващата голяма новина в семейството им.

Снимка: Инстаграм

„Горда съм с теб и съм развълнувана за бебето, което чакаме“, написа Кои в Инстаграм профила си.

Първи гол на световно, първо бебе и нова глава

Попадението срещу Парагвай беше десето за Рейна с екипа на националния отбор на САЩ и първото му на световно първенство. То дойде в края на убедителна победа за американците и след атака, която показа увереността на отбора в самото начало на турнира.

Преди бебешкото празнуване Рейна първо покри ушите си с ръце. Жестът можеше да бъде изтълкуван по различни начини, но самият футболист обясни, че става дума за вътрешна шега с приятели, която предпочита да запази лична.

Снимка: Инстаграм

За селекционера на САЩ Маурисио Почетино голът беше още един знак, че Рейна може да бъде важна фигура за отбора, дори когато започва мача от пейката. За феновете обаче моментът остана най-вече като трогателно семейно признание.