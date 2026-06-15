Фронтменът на „Ролинг стоунс" Мик Джагър намекна, че легендарната британска рок група може да тръгне на турне през 2027 г., пише сайтът за музикални новини „Мюзик нюз". Осемдесет и две годишният Джагър не крие, че с нетърпение очаква да се върне на сцената заедно с останалите членове на групата, включително 82-годишния Кийт Ричардс и 79-годишния Рони Ууд, и намекна, че това може да се случи още през следващата година.

В предаването Sunday Sitdown с Уили Гийст Мик Джагър каза: „Много бих искал. И съм готов да тръгна".

„Не мисля, че ще правим концерти тази година, но се надявам, че това ще се случи догодина", продължи фронтменът на „Ролинг стоунс".

Джагър разкри още, че предстоящият им албум Foreign Tongues, включващ 14 песни, представлява микс от различни стилове и предлага „по нещо за всеки". Foreign Tongues, чиято премиера е на 10 юли, излиза след успеха на отличения с „Грами" албум Hackney Diamonds от 2023 г. и северноамериканското турне на „Ролинг стоунс" през 2024 г. Предстоящият албум вече привлече вниманието с участието на Пол Маккартни, фронтмена на The Cure Робърт Смит и барабаниста на Red Hot Chili Peppers Чад Смит.

Китаристът на „Ролинг стоунс" Кийт Ричардс също загатна за възможността за бъдещо турне по време на интервю миналия месец. „Можем да поговорим за догодина. Възможно е", каза той. „Завършихме албума, да го направим. Всъщност вече обмисляме какво да правим след това, знаете, съвсем скоро. Но няма да е тази година", допълни Ричардс. Бъдещите планове на групата са основна тема на разговори сред феновете, тъй като „Ролинг стоунс" продължават да оправдават очакванията повече от 60 години след създаването си.

Говорейки по-рано за поддържането на издръжливостта, необходима за записи и изяви на 80-годишна възраст, Мик Джагър каза: „Ами, просто трябва да си във форма. Трябва да работиш за това, на каквато и възраст да си, а ако си на моята възраст, трябва наистина да се трудиш здраво". „Това е просто дисциплина и много упорита работа, иначе не можеш да го направиш. И, разбира се, не мога да правя нещата, които правех, когато бях на 21, но мога да правя други ", допълва Джагър.