82-годишният Мик Джагър избра за своята лятна почивка Португалия – страната на тъжното фадо, дъхавия портвайн и на великите откриватели Васко да Гама и Магелан.

„Почивам си лятото в Португалия – красиво място за изследване!“, възкликна музикантът и фронтмен на „Ролинг Стоунс“.

Джагър се наслаждава на красивата архитектура, храмовете, каменните улици и на прекрасните залези. Няколко от феновете на музиканта предположиха, че той е посетил град Коимбра, който е четвъртият по големина в страната и е едно от най-важните културни и исторически места в Португалия.

Сред спирките на Джагър в градчето са известната Ботаническа градина.

Снимка: Facebook

Сред посетените забележителности в Португалия от музикалния ветеран е и стара катедрала, която впечатлява с архитектурните си елементи и достолепие.

Прави впечатление, че на повечето снимки Джагър е сам по улиците, където не се виждат други туристи или жители.

На една от фотографиите музикантът е застанал пред прочутите бяло-сини керамични плочки. които са се превърнали в един от най-разпознаваемите символи на Португалия. Наричат се Азулежу - Azulejos (от арабски al-zillīj – „полирани камъни“).

Снимка: Facebook

82-годишният фронтмен на „Ролинг Стоунс“ има 8 деца от 5 различни жени. Най-малкото дете на Джагър е син, който е на 9 години и се роди, когато британецът беше на 73 години. То е от Мелани Хамрик, която е с 44 години по-млада от него.

През пролетта на тази година двамата обявиха, че са сгодени. 37-годишната бивша балерина Мелани Хамрик потвърди, че музикантът й е предложил брак преди няколко години.

Снимка: Facebook

Пред френското издание „Пари Мач“ тя заявява, че двамата не бързат да се женят.

„Ние сме сгодени от две или три години. Може би ще се оженим един ден, може би не. Сега сме толкова щастливи в живота си, че бих се страхувала да променя нещо“, казва Хамрик.

Припомняме, че фронтменът на „Ролинг Стоунс“ и балерината от Американския балетен театър се запознаха през 2014 г. по време на турне в Япония. През 2016 г. Хамрик роди син на Джагър - Деверо.

Снимка: Facebook

Джагър е бил официално женен само два пъти и има още седем деца от различни жени, както и петима внуци и правнучка.

Вижте всички снимки в галерията ни горе>>>

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK