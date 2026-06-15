Още преди да се роди, малката Мили Дуайър вече водела най-важната битка в живота си. Лекарите открили рядко и животозастрашаващо състояние, при което шансът за оцеляване е едва около 2%. Въпреки тежката прогноза, усложненията преди раждането и дългия престой в болница, днес Мили е у дома при родителите си — усмихва се, гука и всеки ден доказва, че надеждата понякога е по-силна от статистиката.

Рядко състояние и почти невъзможни шансове

Мили се ражда през януари 2026 г. чрез секцио, след като лекарите установяват, че страда от hydrops fetalis — опасно състояние, при което в тялото на бебето се натрупва необичайно количество течност. Причината се оказва синдром на Търнър — генетично нарушение, което засяга момичета и се появява, когато едната X хромозома липсва изцяло или частично.

Според Turner Syndrome Foundation подобна диагноза завършва със спонтанен аборт или мъртво раждане в около 98% от случаите. Но Мили се оказва сред малкото бебета, които успяват да оцелеят.

„Нещо, което никога не сме си представяли, че може да се случи на нас“, казва баща ѝ Дилън Дуайър пред KTIV.

Усложнения още преди раждането

Майката на момиченцето, Тейла Шейгър, разказва, че още по време на бременността лекарите откриват кистична хигрома зад врата на Мили. С времето състоянието се усложнява и засяга корема ѝ.

Преди раждането червата на бебето се перфорират, а коремът ѝ силно се подува. След появата ѝ на бял свят лекарите дренират около 100 милилитра течност, но не могат да отстранят повече, защото организмът ѝ можел да изпадне в шок.

Снимка: Facebook

115 дни в интензивното отделение

След раждането изпитанията не спират. Когато Мили е само на две седмици, сърцето ѝ почти спира. Вместо да прекара първите си месеци у дома, тя остава 115 дни в неонатологично интензивно отделение в болница в Омаха.

За родителите ѝ това са месеци на страх, неизвестност и малки победи. Всеки ден носи ново предизвикателство, но и нова причина да вярват, че дъщеря им ще се справи.

„Никога не си мислиш, че твоето дете ще бъде толкова болно. Но когато това се случи, просто трябва да се справяш ден за ден. И ето ни — пет месеца по-късно“, споделя Дилън.

Малките победи у дома

Днес Мили вече е у дома. Майка ѝ казва, че въпреки всичко преживяно, тя се държи като всяко друго бебе — радва се на играчките си, усмихва се и гука.

„Много сме щастливи, че я имаме. Тя наистина е бебе чудо“, казва Тейла.

Снимка: Facebook

В социалните мрежи майката редовно споделя новини за състоянието на дъщеря си. Наскоро тя разказа, че Мили започва да приема повече храна през устата, вместо чрез хранителна сонда. Момиченцето вече е преминало и от първи към втори персентил по тегло — малък напредък на пръв поглед, но огромна победа за семейството.

Пътят пред Мили

Въпреки добрите новини, пътят пред Мили остава дълъг. Хората със синдром на Търнър често имат здравословни проблеми с растежа, сърцето и репродуктивната система. Родителите ѝ знаят, че предстоят още прегледи, грижи и трудни моменти.

Но след всичко, през което е преминала, Мили вече е дала на семейството си най-важния урок — че дори когато шансът е почти нулев, борбата си струва.

Снимка: Facebook

Подкрепа за семейството

Близка на семейството създава GoFundMe кампания, за да помогне на родителите с разходите около продължителния престой в болница, пътуванията до Омаха, отсъствието от работа и бъдещото лечение.

Разгледайте снимките в Галерията.