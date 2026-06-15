Полицията в Перу привлече огромно внимание по цял свят с нестандартна акция срещу наркотрафика, при която служители се преоблякоха като официалните талисмани на Световното първенство по футбол през 2026 г., за да арестуват предполагаем наркодилър в столицата Лима.

По време на операцията двама полицаи се маскирали като талисманите Clutch – белоглав орел, представляващ САЩ, и Maple – лосът, символизиращ Канада. Видеозапис, публикуван от полицията в социалните мрежи, показва как двамата, облечени в ярките костюми, разбиват метална врата с таран и нахлуват в имот, където задържат заподозрения.

Маските падат

Според ръководителя на специализираното звено „Зелена ескадра“ полковник Карлос Фреди Алкантара Обрегон, разследващите установили, че мишената е запален футболен фен, обсебен от Световното първенство. Именно това вдъхновило идеята за необичайната маскировка. При обиска полицията е открила над 2500 пакетчета с кокаинова паста и огнестрелно оръжие. Арестуваният е идентифициран като 48-годишния Карлос Кабрера, срещу когото са повдигнати обвинения, свързани с разпространение на наркотици. Операцията бързо стана вирусна в интернет и беше широко отразена от международните медии. Видеото показва как полицаите свалят огромните глави на талисманите и се включват в акцията за задържането на заподозрения.

Снимка: Getty Images

Това не е първият случай, в който перуанските служители на реда използват нестандартни дегизировки. През последните години те са провеждали акции, облечени като Дядо Коледа, Гринч, както и герои от популярни филми и комикси, за да се доближат до заподозрени без да предизвикват подозрение. Любопитното е, че въпреки че Перу не успя да се класира за Световното първенство през 2026 г., футболната треска около турнира се оказа достатъчна, за да помогне на полицията да осъществи една от най-нестандартните си операции досега.