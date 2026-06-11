Откриването на Световното първенство по футбол винаги е сцена за блясък, пайети и рокли, които тежат повече от самия трофей. Но тази година една жена реши да обърне правилата с главата надолу — Белинда, мексиканската поп принцеса, която излезе пред милиони зрители… по дънки.

Снимка: Getty Images

Да, точно така. Дънки. На Световното. На откриването. И защо не, та тя е принцеса.

Защо е „поп принцесата на Мексико“?

Белинда има огромна популярност в Мексико от детска възраст. Има милиони продадени албуми и иконични хитове. Тези песни за вважни за живота на едно цяло поколение.

Белинда има и силно присъствие в киното, телевизията и музиката.

И, разбира се, като всяка красива и известна личност, има своето влияние в модата и социалните мрежи.

Белинда - една от най-влиятелните фигури в латино музиката

Тя е испано‑мексиканска певица, актриса и автор на песни, която започва кариерата си още като дете и днес е една от най-влиятелните фигури в латино музиката.

Снимка: Getty Images

Родена е на 15 август 1989 г. в Мадрид, Испания, но от малка живее в Мексико и има двойно гражданство – испанско и мексиканско.

Започва кариерата си едва на 10-годишна възраст в детски теленовели като Amigos x siempre, Aventuras en el tiempo и Cómplices al rescate. Дебютният ѝ албум Belinda (2003) се продава в над 1.1 милиона копия по света и я превръща в сензация.

Вторият ѝ албум Utopía (2006) ѝ носи две номинации за Латино Грами. Блеинда има над 3 милиона продадени албума, което я прави една от най-успешните мексикански изпълнителки.