Умората невинаги означава ниско желязо. Понякога причината може да е свързана с други важни нутриенти. Фолатът и витамин B12 участват в образуването на червени кръвни клетки и имат значение за нормалния тонус. Ако желязото е в норма, но отпадналостта продължава, има смисъл да се проверят и други показатели.

Има дни, в които и второто кафе не помага. Спали сте достатъчно, денят не е по-натоварен от обикновено, но тялото сякаш не може да включи на обичайните обороти. Събуждате се без свежест, концентрацията се губи още преди обяд, а качването по стълбите изведнъж изисква повече усилие, отколкото би трябвало.

Първата мисъл често е: „Сигурно ми е ниско желязото." Правите изследвания, резултатите изглеждат нормални и вместо облекчение идва нов въпрос: защо тогава умората остава?

Истината е, че усещането за отпадналост, бледост, задух или „изтощена батерия" невинаги има един и същ отговор. Анемията може да има различни причини, а желязото е само една от тях. Сред по-малко обсъжданите, но важни фактори са фолатът и витамин B12.

Когато анемията не е от желязо

Когато чуем „анемия", почти автоматично мислим за желязо. И има причина за това: желязодефицитната анемия е най-познатата и най-често обсъжданата. Но анемията не е една-единствена диагноза, а състояние, при което червените кръвни клетки не могат да изпълняват функцията си достатъчно ефективно.

За да се образуват нормално, червените кръвни клетки имат нужда от различни вещества. Желязото е едно от тях, но не е единственото. Фолатът и витамин B12 също участват в процеса на кръвообразуване. Когато те не достигат, организмът може да произвежда червени кръвни клетки, които не се развиват правилно и не пренасят кислород толкова ефективно.

Точно затова е възможно човек да има симптоми, напомнящи анемия, дори когато желязото и феритинът са в норма. Умората, задухът при обичайни усилия, замайването, бледият тен и сърцебиенето не бива автоматично да се обясняват само с „натоварен период".

Желязото е в норма, но Вие не сте

Една от най-объркващите ситуации е, когато изследванията не показват очевиден проблем, но усещането в тялото казва друго. Желязото е наред, феритинът е в референтни граници, а Вие продължавате да се чувствате изморени, разсеяни и без енергия.

В такива случаи е добре да се помисли по-широко. Дефицитът на фолат или витамин B12 може да се развива постепенно и да остане незабелязан дълго време. Симптомите често не са драматични, а по-скоро ежедневни: по-трудно ставане сутрин, липса на концентрация, усещане за „мъгла в главата", бърза умора, главоболие или замайване.

Фолатът се набавя чрез храната, най-вече чрез зелени листни зеленчуци, бобови култури и цитруси. Но естествените фолати са чувствителни и част от тях може да се загуби при обработка на храната. При небалансирано хранене, повишени нужди, определени медикаменти или индивидуални особености нивата могат постепенно да се понижат.

Витамин B12 се съдържа основно в животински храни като месо, яйца и млечни продукти. Затова хората, които се хранят предимно растително, както и тези с проблеми в усвояването, могат да бъдат по-уязвими към дефицит.

Добрата новина е, че тези показатели могат да се проверят с кръвни изследвания. А когато има яснота, следващите стъпки са много по-лесни.

Фолиевата киселина не е само тема за бременност

Фолиевата киселина обикновено се появява в разговорите около планиране на бременност. Това е напълно основателно, но темата не се изчерпва с бъдещите родители.

Фолатът, естествената форма на витамин B9, има постоянна роля в организма. Той участва в клетъчното делене, в нормалното кръвообразуване и във функционирането на нервната система. Това означава, че е важен не само в определен етап от живота, а като част от ежедневната грижа за организма.

Когато фолатът не достига, това може да се отрази на тонуса, концентрацията и усещането за енергия. Не винаги става дума за рязък спад или внезапен симптом. Понякога е просто онова продължително усещане, че правите всичко както обикновено, но тялото Ви отговаря по-бавно.

И тук има още един важен детайл. Фолатът от храната и фолиевата киселина в продуктите не са напълно едно и също по отношение на начина, по който организмът ги използва. При някои хора стандартната фолиева киселина трябва да премине през повече стъпки на преобразуване, преди да стане активна и достъпна за клетките.

Защо формата на фолата има значение

Стандартната фолиева киселина трябва да бъде преобразувана в активна форма, преди тялото да може да я използва. При много хора този процес протича нормално. При други може да бъде по-бавен или по-малко ефективен заради индивидуални особености, включително вариации в гена MTHFR.

Това не означава заболяване и не е причина за притеснение само по себе си. Но е обяснение защо при някои хора специалист може да препоръча активна форма на фолат.

L-метилфолатът е именно такава форма. Той е активна форма на фолиева киселина, която организмът може да използва директно, без да преминава през допълнително преобразуване. Това го прави интересен избор при хора с повишени нужди от фолат или при случаи, в които е препоръчана по-лесно достъпна за организма форма.

Как да четем изследванията по-умно

Понякога причината за умората не се вижда в един-единствен показател. Например хемоглобинът може да е в долна граница, желязото да изглежда приемливо, а феритинът да не дава ясен отговор защо се чувствате без енергия. В такива случаи е важно резултатите да се гледат като цялостна картина, а не като отделни числа.

Фолатът и витамин B12 често остават извън първия пакет изследвания, когато човек се оплаква от умора. А именно те могат да дадат допълнителна посока, особено ако има промени в кръвната картина като по-голям размер на червените кръвни клетки или ниски стойности на хемоглобин без ясно изразен железен дефицит.

В кръвната картина има и по-малко популярни показатели, които лекарят може да използва като ориентир. Един от тях е MCV, който показва средния размер на червените кръвни клетки. При дефицит на фолат или витамин B12 те често са по-големи от обичайното, докато при железен дефицит обикновено са по-малки. Това не е нещо, което трябва да тълкувате сами, но е добър пример защо една кръвна картина може да разкаже повече, отколкото изглежда на пръв поглед.

Важно е и друго: „в норма" невинаги означава „оптимално за Вас". Референтните стойности са ориентир, но усещането на човек, историята на симптомите, начинът на хранене и останалите показатели също имат значение. Затова най-добрият подход не е да се фиксирате в едно число, а да потърсите връзката между резултатите и начина, по който се чувствате.

Ако усещането за изтощение продължава, а стандартните показатели изглеждат „почти нормални", не е излишно да обсъдите с лекар по-широк панел. Понякога отговорът не е в това да търсим още кафе, повече сън или „по-силно желязо", а в това да проверим какво още участва в нормалното кръвообразуване.

Малкият показател, който не бива да пропускаме

Понякога тялото не алармира шумно. То просто забавя темпото. Кафето спира да помага, концентрацията се разпада по-бързо, а обикновени усилия започват да изглеждат необичайно тежки.

В такива моменти не е нужно да се самодиагностицирате или да търсите отговор във всяка възможна посока. Достатъчно е да не спирате само до най-популярното обяснение. Да, желязото е важно. Но ако то е в норма, а симптомите остават, фолатът и витамин B12 също заслужават внимание.

Анемия без недостиг на желязо е възможна. И точно затова по-пълната картина понякога започва с още един показател.

Къде се вписва Folacid Meta

При установени повишени нужди от фолат или когато специалист препоръча активна форма на фолиева киселина, Folacid Meta е конкретен вариант с калциев L-метилфолат. Това е биоактивна форма на фолиева киселина, която организмът може да използва директно.

Фолатът допринася за нормалното кръвообразуване, намаляването на чувството на отпадналост и умора, нормалната психологична функция и процеса на делене на клетките. Приемът трябва да бъде съобразен с индивидуалните нужди и препоръката на специалист. Folacid Meta не е заместител на разнообразното хранене и не бива да се използва като основание за самодиагностика.

Често задавани въпроси

Може ли да има анемия, ако желязото е в норма?

Да. Анемията може да бъде свързана и с дефицит на фолат или витамин B12. В тези случаи желязото и феритинът може да са в норма, но образуването на червени кръвни клетки да е нарушено.

Как се установява дефицит на фолат?

Най-надеждният начин е чрез кръвен тест. Симптомите като умора, бледост и трудна концентрация са неспецифични, затова е важно лекар да прецени кои изследвания са подходящи.

Фолиевата киселина важна ли е, ако не се планира бременност?

Да. Фолатът участва в кръвообразуването, клетъчното делене и нормалното функциониране на нервната система. Затова е важен за организма независимо от репродуктивните планове.

Каква е разликата между фолиева киселина и L-метилфолат?

Фолиевата киселина трябва да бъде преобразувана в активна форма, преди организмът да я използва. L-метилфолатът е активна форма на фолат, която може да се използва директно от тялото.

Източници

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anemia/symptoms-causes/syc-20351360

https://www.nhs.uk/conditions/vitamin-b12-or-folate-deficiency-anaemia/

https://medlineplus.gov/folicacid.html

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HealthProfessional/

https://www.healthline.com/nutrition/folic-acid-vs-folate

Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. Заявление БАБХ № 973/18.04.2019 г. Т221119970/25.04.2022 г.