Преди една година, на 17 май, DARA свърза сърцето си завинаги с любимия си мъж. Певицата каза заветното „Да“ на Ервин Иванов – човекът, който, според редица източници, е до нея от 2022 г. насам.

„Бях сигурна, че никога няма да се омъжа“ – призна дни след сватбата самата DARA в откровено интервю за bTV. Но, както се оказва, съдбата я среща с подходящия човек, който напълно променя възгледите ѝ за брака.

Тогава, освен признания и лични откровения, DARA сподели и редица кадри от щастливото събитие. На тях виждаме певицата, такава, каквато я познаваме – нестандартна и различна. Нетипична, очаквано, е и сватбената ѝ рокля, подбрана с много внимание към детайла – тя е и класическата бяла рокля, но и екстравагантна и разчупена. Напълно в стила на изпълнителката на “Bangaranga”.

Рокля, създадена за победител

Днес, година след сватбения ден на DARA, в социалните мрежи се включи създателят на красивата булчинска рокля – за да отдаде своя личен почит към огромния успех на певицата.

„Миналата година създадохме рокля за един специален ден. Днес тази жена пее пред целия свят“, написа емоционално дизайнерът Стоян Радичев към серията от снимки, на които DARA позира в красивата дреха.

И допълва: „Вложихме в тази рокля всичко, което влагаме във всяка сватбена творба - внимание към детайла, разбиране на жената, усещане за момента. Такъв е и нашият начин да се радваме на нейния успех - от разстоянието на хората, които познават жената зад артиста.“

Смел, артистичен и модерен подход

Сватбената рокля наистина бе изключително артистична - съчетаваща авангардна мода с романтична ефирност.

Горната част следваше извивките на тялото - с високо деколте тип халтер и прозрачни елементи, създаващи елегантен и същевременно екстравагантен вид. И много мъниста, които придаваха допълнителен, нежен акцент.

Снимка: instagram/radichevofficial

Най-впечатляваща бе долната част - обемна пола с множество пластове ефирен тюл, оформени като драматични „вълни“. Текстурата напомняше облак или пера, което придаваше движение и доза театралност.

Роклята, освен красива, изключително добре се вписа и в естествената и непринудена атмосфера – тъй като сватбеното тържество на DARA бе на открито, край морския бряг.

Стоян Радичев и умението му да създава красота

Дизайнерът Стоян Радичев е толкова отдавна в модната индустрия, че вече трудно може да си спомни първите модели, които е сътворил. Но пък перфектно знае, защо продължава да създава красота.

Снимка: instagram/radichevofficial

Още от дете, под влияние на баща си, той избира дизайнерската професия. Затвърждава усета си към модата с диплома от техникум по облекло в Пловдив. И убедително успява да навлезе в света на модата – където развива таланта си, твори и създава произведения, удовлетворяващи всяко женско желание. Доказателство за това са красивите му модели от официални, бални и сватбени рокли.

А как световните медии коментираха победата на DARA на "Евровизия" - вижте във видеото:

