Хиляди ученици в България вече отброяват дните до публикуването на резултатите от матурите. След датите на матурите по различните дисциплини и задължитения ДЗИ за дванадесетокласниците, най-често задаваният въпрос е: кога точно ще излязат оценките и къде можем да ги видим?

4 клас

Резултатите от Националното външно оценяване (НВО) след 4. клас се очаква да бъдат обявени до 15 юни 2026 г. Изпитите за четвъртокласниците ще се проведат на 3 юни по български език и литература и на 4 юни по математика.

Проверката на резултатите ще става онлайн през официалната система на МОН за учениците от всички класове, които се явяват на изпити тази година.

7 клас

Седмокласниците, за които изпитите са особено важни за кандидатстването в гимназии, ще могат да видят резултатите си до 1 юли 2026 г. НВО по български език и литература е насрочено за 17 юни, а по математика – за 19 юни.

10 клас

До 1 юли 2026 г. ще бъдат публикувани и резултатите от изпитите след 10. клас. Десетокласниците също ще държат НВО по български език и литература и по математика през юни.

12 клас

Според информация на Министерството на образованието и науката (МОН), резултатите от матурите 2026 г. ще бъдат публикувани до средата на юни, като традиционно това се случва около 10–12 юни.

За да видят оценките си, зрелостниците ще трябва да въведат входящ номер и идентификационен код в сайта на МОН.

Резултатите ще могат да бъдат проверени и на място в училището, в което ученикът е завършил 12. клас. От МОН уточняват, че зрелостниците имат право и да се запознаят с проверената си изпитна работа в срок до 3 работни дни след обявяването на оценките. Това става срещу документ за самоличност и в присъствието на училищна комисия.

Тази година матурите матурата по български език и литература се проведе на 20 май, а тази по профилиращ предмет или професионална квалификация, предстои да бъде на 22 май. Заявилите участие в матурата по български език и литература са 53 652 ученици, а за втория държавен зрелостен изпит – 24 381.

Промени

През 2026 г. има и няколко новости около матурите. Една от основните новости е промяната в начина на анонимизиране на матурите. Досегашното малко пликче с личните данни отпада. Вместо това идентификационната бланка ще остава прикрепена към изпитната работа, а при сканирането личните данни автоматично ще бъдат скривани. Така проверяващите няма да виждат името на ученика.

От МОН уверяват, че промяната е техническа и няма риск за сигурността и анонимността на зрелостниците.

Също, за първи път учениците, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката си, ще могат да се явят повторно. Новият резултат няма да променя дипломата, а ще бъде вписван в отделен документ, който може да се използва при кандидатстване във висши училища.

Очаква се МОН да обяви точната дата за публикуване на резултатите непосредствено след приключването на проверката на изпитните работи.