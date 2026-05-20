Мъжът, намерен мъртъв на Витоша, е нападнат и убит от две мечки - малка и голяма. Това показва експертизата, направена от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, казаха за bTV от столичната полиция. Експертите уточняват, че това показват следите по тялото на мъжа. Ще бъдат назначени още експертизи, а събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата.

На 16 май в природен парк „Витоша“ в района на хижите „Звездица“ и „Еделвайс“ бе намерено тяло на мъж в туристически дрехи. Районът бе отцепен. Починалият е бил на 35 години, а от Спешна помощ обясниха, че са реагирали веднага на сигнала. Когато медиците са пристигнали на място са установили обезобразеното тяло, с голяма рана и на подбедрицата. Спешният екип е констатирал смъртта.

Музикантът и политик Калин Вельов обаче алармира и за сериозната опасност от нападения от свирепи кучета на Витоша, като изрази притесненията си с тревожен пост във Фейсбук профила си.

"Вече цяла седмица разсъждавам и чета по темата с убития от „диво животно“ турист на Витоша. Има липса на информация, която води и до липса на логика в така поднесената история. Не изключвам нито една версия! Но всички, които ходим много по Витоша, включително и от западната и от южната страна, ще потвърдим, че да видиш мечка е изключително трудно и голям „късмет'“. Аз лично никога не съм мяркал. За сметка на това съм виждал и са ме нападали свирепи кучета нееднократно", категоричен е той.

"Спасяваш се с газов пистолет, спрей или тояга… но това е въпрос на бърза реакция, късмет, подготовка, опит… всичките изброени са все пожелателни неща. На всичко отгоре инцидентът се случва в събота, посред бял ден, на открит път към хижа... Нито е в гъста гора или храсти, нито е в клекове. Веднага се появиха и представители на ловци, които да обяснят колко увеличена е популацията на мечки на Витоша, които ние обаче през годините или никога не сме виждали или са единици успелите да зърнат/снимат", допълва Вельов.

"С две думи - бих апелирал към замесените институции, да насочат вниманието си освен към мечките и към пуснати/изпуснати на свобода в района големи кучета", призова музикантът.

