"Стефани си направи добра денонощна разходка на Витоша, за да отиде на гости в Железница... (леко ѝ завидях)."



Музикантът Калин Вельов също се включи с коментар по повод изчезналата на Витоша, а впоследствие намерена Стефани. Момичето изправи на крак цяла България, беше обявена за официално издирване, а стотици доброволци се включиха в търсенето й на Витоша.



Ситуацията с изчезналото момиче провокира разнопосочни мнения. Стефани беше намерена на 8 ноември вечерта в Железница. След това бе откарана в полицията, където пристигна и майка ѝ.

"В добра форма и без страх от тъмно, глад, студ и мокро, прекоси надълго планината, докато десетки доброволци и специалисти я търсеха, следвайки страховит сигнал на майката ... имаше една поговорка "да не ти се случва това, дето ти го мисли майка ти." Дълги години ми убягваше в неразбиране този цитат, докато не станах и аз родител. Та исках да кажа, все пак е добре, че Стефани не е решила да отиде на гости до Обзор през билото на Стара Планина. Happy end!"