Още в първите епизоди на „Ергенът“ 5 зрителите усетиха, че между Стоян и Илияна има нещо различно. Не просто симпатия, а онази сложна, емоционална връзка, която трудно може да бъде обяснена с думи. Именно тя постепенно се превърна в една от най-обсъжданите сюжетни линии на сезона и в крайна сметка промени самия финал на романтичното риалити.

Стоян Димов влезе в предаването като мъж, който търси „емоционално интелигентна“ жена и истинска дълбочина в отношенията. Още в началото той показа, че не се интересува единствено от външната красота, а от усещането за свързаност и спокойствие между двама души.

Илияна обаче бързо се оказа жената, която успя да разклати неговото самочувствие и да го извади от контрола, който сякаш винаги се опитваше да запази. Срещите между двамата се отличаваха с напрежение, силно привличане и постоянни емоционални колебания. Именно това накара зрителите да започнат да следят отношенията им много по-внимателно.

Връзката им премина през серия от сътресения. Част от участничките дори започнаха да се съмняват в поведението на Стоян и да коментират дали той е напълно искрен в чувствата си. Но въпреки съмненията, Илияна остана жената, към която той очевидно изпитваше най-силни емоции. Ергенът не се зачуди и за момент, когато реши да целуне избраницата си.

Истинският обрат настъпи, когато Стоян внезапно се дистанцира от формата след емоционален срив. Решението му да се оттегли за кратко остави Илияна объркана и разочарована.

Именно тогава в имението се появи Георги Гатев – новият ерген, който бързо привлече вниманието ѝ.

Докато Стоян отсъстваше, Илияна започна да изгражда близост с Гатев. А когато брокерът научи какво се случва между тях, реакцията му се превърна в един от най-емоционалните моменти на сезона.

Любовният триъгълник между Стоян, Илияна и Гатев промени изцяло динамиката на предаването. В едни от последните епизоди преди финалната седмица на риалитито се случиха серия от събития, които обърнаха сюжета.

Участничката от Плевен осъзна, че е направила грешка, когато е избрала Гатев на Церемонията на жълтата роза. Тя изпрати лично съобщение на Стоян, който вече беше тръгнал към България, с молбата да се върне отново при нея в Шри Ланка. Той от своя страна не успя да каже "не" на своята фаворитка и отново се качи на самолета - този път обратно от там, където е тръгнал.

Така историята между Стоян и Илияна се превърна в най-вълнуващата линия в сезон 5. Не просто любовен триъгълник, а истинска история, като от реалния живот, за несигурността, страха от загубата и трудния избор между емоцията и стабилността.

След като двойката подновиха отношенията си със завръщането на Стоян в имението на любовта, двамата започнаха да коментират бъдещето и живота им в България.

Именно тяхната любовна история е една от най-чаканите развръзки, които феновете тръпнат да видят на финала на предаването, който ще се излъчи на 21 май от 20:00 ч. по bTV.

