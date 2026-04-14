Изминаха повече от 24 часа без никаква вест от Стоян, а напрежението сред участничките в „Ергенът“ сезон 5 расте с всяка минута. Липсата му не само поражда тревога, но и отприщва вълна от догадки – от романтични сценарии до сериозни съмнения за напускане.

Още със събуждането момичетата признават, че ситуацията вече ги притеснява истински. В опит да намерят логика, те започват да сглобяват различни версии за изчезването му.

Една от първите теории е свързана с последната му по-интимна среща с Илияна. Според някои, Стоян може да е решил да подготви изненада именно за нея или просто да си вземе време, за да подреди чувствата си.

Други обаче виждат ситуацията далеч по-драматично. Според тях е възможно Стоян да е силно объркан и дори да обмисля дали изобщо има място за него в предаването.

Не липсват и подозрения, че причината може да се крие извън формата – в неговото минало. Появата на бивша жена се оказва една от най-обсъжданите версии.

Паралелно с това, някои от участничките поставят под въпрос и неговата увереност. Според тях липсата на достатъчен интерес от страна на момичетата може да го е накарала да се затвори в себе си и да потърси отговори далеч от камерите.

Най-песимистичните гласове дори не изключват възможността новината около Стоян да бъде негативна.

Въпреки различията в мненията, едно е сигурно – отсъствието му разклаща атмосферата в имението и поставя под въпрос развитието на някои от най-обсъжданите връзки, особено тази с Илиана.

Докато отговорите липсват, напрежението се трупа, а въпросът остава отворен: ще се върне ли Стоян – и ако да, каква истина ще донесе със себе си?

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".