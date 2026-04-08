Още една страстна целувка нагорещи отношенията в "Ергенът" 5. Този път основни герои в любовната сцена бяха Стоян и Илияна. Истинска ли беше тази интимна близост, или прибързана?

Симпатиите между Стоян и Илияна отдавна държат градуса на напрежението висок. В 25 епизод двамата "избухнаха" в страстна целувка.

Какво издава лицето на Илияна?

Понякога лицето казва повече от всички думи.

Целувката между двамата продължи точно 23 секунди, като по-настъпателен определено беше Стоян.

Коя е Илияна?

Илияна Драганова е на 24 г., от Плевен. Завършила е медицинска козметика, но в момента се занимава с дигитален маркетинг. Досега е имала само една връзка, която е приключила преди две години. Илияна се описва като интересна, забавна, комуникативна и лоялна личност. Хората около нея обаче смятат, че характерът ѝ е „леко сложен“. Определя се като зает и свободолюбив човек, с отворен мироглед.

Иска човекът до нея да не се опитва да я променя или да влизат в прекалено зависеща един от друг връзка. Винаги се доверява на първото си впечатление.

Илияна дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Стоян и Марин.